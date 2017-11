Vil hjelpe Riksantikvaren Lillesand: annonse Vestre Moland og Lillesand historielag har avdekket mye unøyaktig registrering og tilbyr Riskantikvaren hjelp til å få orden i databasene. 05.11.2017 kl 20:55

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Det er Historielagets leder, Ragnar S. Langfeldt, som tilbyr Riksantikvaren hjelp til å rette opp enkelte unøyaktigheter i deres registre. Han viser til at Vestre Moland og Lillesand historielag sitter på en betydelig mengde med detaljert informasjon om bygninger, historiske kulturminner, hendelser og hvordan den lokale historien har blitt formet.



- Vi registrerer at det til tider er ulike registreringer — spesielt angående bygninger, men også andre minner — når de har vært bygd, eller oppført/satt opp. Dette gjelder også i forhold til de registreringer som Riksantikvaren har i sin database. Vi tror det kan være nyttig med et felles møte hvor enkelte detaljer kan avklares i forhold til hverandre.

Langfeldt bruker hovedhuset på Vestre Moland prestegård som eksempel. Et søk i basen viser at bygningen er oppført (som bygg) med datering: 1600-tallet, og eksakt datering: (ombygget 1770, 1881-82. 1925).

- Det er ikke nevnt at våningshuset (og drengestua) brant ned og «blev udi Asche lagt» 23. oktober 1713, og huset bygd opp igjen året etter, påpeker Langfeldt, som håper at Riksantikvaren vil finne tid til et møte med det lokale historielaget slik at databasene kan oppdateres.

- Vi håper at et slikt møte mellom våre lokale kjentfolk og riksantikvarens eksperter lar seg ordne innen rimelig tid, skriver Langfeldt på vegne av det lokale laget.