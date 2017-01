Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse 148 km/t på E18 i Lillesand e18: E18. Ved Storemyrkrysset i Lillesand. annonse UP stanset i natt en 19 år gammel mann på E18 i Lillesand, som kjørte i 148 km/t i 100-sonen. 29.01.2017 kl 10:07 (Oppdatert 10:39)

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Det var klokken 00.22 at UP stanset råkjøreren. - UP anmelder mann 19 år for å ha kjørt i 148 km/t i 100-sone, skrev politiet på Twitter klokken 00.39. Mannen blir anmeldt og mister førerkortet, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen til Fædrelandsvennen. annonse