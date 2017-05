16 søkere til jobb som kommunalsjef Rammeavtale: annonse 16 personer har søkt stillingen som kommunalsjef for tekniske tjenester i Lillesand. 29.05.2017 kl 08:54 (Oppdatert 09:17)



Formannskapet er innkalt til ekstraordinært møte for å ansette kommunalsjef for tekniske tjenester 28. juni. Før den tiden skal ansettelsesutvalget sortere hele 16 søkere.

Søknadsfristen gikk ut i helgen, og navnene er fortsatt ikke offentliggjort.

Da stillingen ble besatt sist var det kun tre søkere. At det nå er hele 16 søkere på markedet tyder både på at flere med teknisk utdannelse er i markedet, samt at Lillesand kommune er en mer attraktiv arbeidsplass på dette området enn tidligere.

Den offentlige søkerlisten er ikke klargjort, men Lillesands-Posten vil bringe denne så fort den er klar.