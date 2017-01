19 eksklusjonsforslag Svarer: Chim A. Kjølner annonse Politisk nestleder i Aust-Agder Fremskrittsparti Chim Kjølner bekrefter at det er kommet inn i alt 19 forslag om eksklusjoner. 25.01.2017 kl 10:53 (Oppdatert 11:03)

- Hver enkelt sak er en personalsak og vi får ikke ut med navn. Jeg kan imidlertid bekrefte at jeg selv er en av dem det har kommet krav om eksklusjon på, sier Kjølner til Lillesands-Posten. Han svarer på vegne av Frp-ledelsen i Aust-Agder fordi fylkesleder Peter A. Busch er opptatt med undervisning.

Lillesands-Posten kjenner til at fylkesleder Busch selv er foreslått ekskludert og at også Arne Gulbrandsen, partiets gruppeleder i Lillesand, samt de to kommunestyremedlemmene i Birkenes, Martin Konstali og Odd Gunnar Tveit, skal være foreslått ekskludert.

Det er berammet et ekstraordinært fylkesstyremedlem tirsdag i neste uke. Kjølner sier at han håper alle eksklusjonssakene da kan bli avgjort. Han avviser at flertallet bruker dette som et bevisst spill for å bli kvitt Ingebjørg Godskesens støttespillere når det skal avholdes nytt nominasjonsmøte.

- Nei, og nettopp det at vi står foran årsmøte og ekstraordinært nominasjonsmøte er en av grunnene til at vi forsøker å få dette raskt unna, slik at de som ønsker å anke kan få dette vurdert av sentralstyret før disse møtene. Vi må imidlertid gjøre det på en ryddig og skikkelig måte slik at hver enkelt får en forsvarlig behandling, sier Kjølner, som selv sitter i fylkestinget og var med på vedtaket om åslå sammen de to Agder-fylkene etter at partiets forslag om nedleggelse av fylkeskommunen, eventuelt større regioner, hadde falt. Det var denne stemmegivningen som utløste kravet om nytt nominasjonsmøte. Kjølner tar imidlertid ikke selvkritikk.

-Det er helt sikkert ting vi i fylkestingsgruppen kunne gjort annerledes, men jeg ser ikke helt hva. Jeg står fullt inne for den subsidiære stemmegivningen, sier Kjølner.