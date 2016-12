199 helt arbeidsledige X: (Foto: ) STABILT: Direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes forventer en noe lavere ledighetsutvikling i 2017. Arkivfoto (Foto: ) annonse Ved utgangen av året er det registrert 199 helt arbeidsledige i Birkenes og Lillesand kommuner. Det er sju flere enn for ett år siden. 28.12.2016 kl 12:00

Årets siste ledighetsrapport fra NAV viser at ledigheten er omtrent uendret fra forrige måned.

Av arbeidsstyrken i landet er det i desember registrert 2,8 prosent helt arbeidsledige (78.556 personer), det samme som i forrige måned. Sogn og Fjordane har fremdeles landets laveste ledighet med 1,6 prosent, etterfulgt av Oppland med 1,8 prosent og Hedmark med 2,0 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,5 prosent, etterfulgt av Aust-Agder med 3,5 prosent og Hordaland med 3,4 prosent.

Arbeidsmarkedet nå

Ledigheten i Aust-Agder utgjør i desember 2.015 personer, 14 flere enn i november og 284 færre enn i desember i fjor.

Arendal kommune har høyest ledighet med 4,1 prosent. Deretter følger Risør med 3,9 prosent og Tvedestrand med 3,8 prosent.

Blant de helt ledige i Aust-Agder er 1.295 menn og 720 kvinner. 132 av de ledige er permitterte. 589 av de ledige har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 922 delvis ledige i Aust-Agder.

Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 1,2 prosent. Deretter følger Bykle kommune med 1,6 prosent.

Lokalt

I Lillesand er det registrert 129 helt ledige. Det er fire færre enn ved utgangen av november, men ni flere enn for ett år siden.

En ledighet på 2,4 prosent av arbeidsstyrken er klart under både lands- og fylkesgjennomsnittet. Av de ledige er 79 menn og 50 kvinner.

I Birkenes er ledigheten 2,7 prosent. 70 helt ledige er det samme som for en måned siden og to færre enn for ett år siden. Av disse er 43 menn og 27 kvinner.

Bruttoledigheten

Bruttoarbeidsledighet er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak i regi av NAV, og som ellers ville ha vært helt ledige. I landet er bruttoledigheten på 3,6 prosent (98.506 personer). I Aust-Agder er bruttoledigheten på 4,7 prosent. I desember 2015 var den på 4,8 prosent. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder, med 5,4 prosent.

Ledigheten fordelt på næring

I Aust-Agder er ledigheten lavest innen akademiske yrker (18), undervisning (25) og ledere (30). Industriarbeid (409) er næringen med flest ledige. Deretter følger ingeniør og IKT-fag (254) og bygg og anlegg (228).

Tilgang av ledige stillinger

I desember var det registrert 148 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no – mot 457 i november. I desember 2015 var det registrert 233 ledige stillinger.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (55), butikk- og salgsarbeid (17) og bygg og anlegg (12).

Lavere ledighetsutvikling i 2017

De to siste årene har arbeidsledigheten i Aust-Agder vært sterkt preget av nedturen i olje- og gass. I høst har ledigheten stabilisert seg, og i prognosen for 2017 forventes en noe lavere ledighetsutvikling. Arbeidsmarkedsprognosen for Aust-Agder tilsier at i gjennomsnitt 3,7 prosent av arbeidsstyrken vil være helt ledig i 2017.

– Prognosen bygger vi blant annet på resultatene fra NAVs bedriftsundersøkelse tidligere i år. Den indikerer at 10 prosent av bedriftene vil øke bemanningen i løpet av 2017, sier direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes.

Høynes viser også til at ny vei mellom Arendal og Tvedestrand, bygging av nytt fengsel i Froland og ny videregående skole i Tvedestrand også bidrar til å stimulere arbeidsmarkedet.

– AS Nymo i Grimstad har også fått store kontrakter i forbindelse med utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Dette er noe som vi mener vil gi ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, ikke bare for de respektive bransjene, påpeker Høynes.

