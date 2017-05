573 tar høyere utdanning STUDERER: Akkurat nå er det 790 personer som bodde i Birkenes og Lillesand kommuner ved 16-årsalder som studerer på høyskole eller universitet i Norge eller resten av verden. Illustrasjonsfoto (Foto: ) annonse Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvor mange personer fra Lillesand som akkurat nå foretar høyere utdanning. Andelen er høyere enn «normalt». 24.05.2017 kl 20:00

Yngve Johnsen

Det er for tiden 272.400 nordmenn som gjennomgår høyere utdannelse på universiteter eller høyskoler over hele landet. Eller hele verden egentlig, det er 16.210 nordmenn som studerer på dette nivået utenfor Norges grenser.

Av alle disse er det 573 som kommer fra Lillesand kommune, mens 217 har sin opprinnelse fra Birkenes kommune.

Bosted ved 16-årsalder

Disse opplysningene kan SSB publisere på bakgrunn av data man har om de ulike personene som er ute og studerer. Blant annet vet byrået hvilken bostedskommune hver student hadde da de var 16 år. Således kan man enkelt produsere en rangering som forteller hvilke kommuner i Norge som for tiden flest studenter under høyere utdannelse.

Ut fra disse tabellene kan vi slå fast at det er den lille kommunen Fosnes i Nord-Trøndelag som får æren av å kunne kalle seg «Norges største studentkommune». Her bodde det bare 628 innbyggere ved årets inngang, men det er hele 58 personer herfra som studerer på høyeste nivå. Det gir en andel på hele 9,2 prosent.

Kristiansund har landets laveste andel, med bare 2,5 prosent.

Mest og minst i Aust-Agder

På landsbasis lander man på at 5,2 prosent av befolkningen er under utdannelse på høyskoler eller universitet. Dette er altså gjennomsnittet man kan sammenligne med. I Lillesand er andelen på 5,4 prosent, og vi kan derfor slå fast at kommunen er «større» på studenter enn det som er normalen i Norge. Blant landets 426 kommuner er Lillesand plassert som nummer 167.

I Birkenes kommune utgjør studentene bare 4,2 prosent av folketallet i kommunen, og det gir en svak 390. plass på tabellen og sisteplass i fylket.

I Aust-Agder kan vi kåre Bygland kommune til den største student-kommunen, da andelen her er på 6,4 prosent. I andre enden finner vi Birkenes i spann med Froland kommune.

Vil dokumentere utdanningsløp

SSB gjør det klart at det er et stort samfunnsbehov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk som den vi referer fra her.

– Formålet med utdanningsstatistikken er å dokumentere alle utdanningsaktiviteter fra og med avsluttet grunnskole til og med avlagte doktorgrader. Statistikken er individbasert og bygger på opplysninger om den enkelte student, opplyser byrået på sine nettsider om temaet.

