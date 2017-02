Advarer mot glatte veier

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Gjennom sin twitter-konto melder politiet om flere meldinger om glatte veier øst for Kristiansand. Vegtrafikksentralen har biler ute. Mens det på morgenkvisten regnet har været snudd noe og for øyeblikket snør det en del. Det fører til sleipt føre på alle veier, men spesielt i områder med mindre trafikk og i "forbikjøringsfeltene" på motorveien. Bilførere som må ut på veiene oppfordres til å holde avstand og avpasse farten etter forholdene.