Agder Energi lover ekstra fokus på Lillesand

– Lillesand er ikke hardere rammet av strømbrudd enn andre kommuner, det bare virker slik ettersom strømbruddene her i byen har falt på uheldige tidspunkt som handelens dag og 22. desember.

Administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi nett var invitert til bystyret for å snakke om strømsituasjonen i Lillesand. Saken ble tatt opp etter strømbruddet 22. desember, en av årets største handledager. Det forrige store strømbruddet inntraff under Handelens dag i sommer, noe som førte til stort fokus på Lillesand.

Statistikken Folgerø hadde med seg viste imidlertid at kommunen vår ikke er mer rammet enn andre kommuner, kanskje tvert imot.

– Men strømbruddene i Lillesand har fått mye medietrøkk og har fått store konsekvenser. Derfor har vi bestemt oss for å ha et ekstra fokus på Lillesand og gjennomføre tiltak her i 2017. Vi gjennomførte noe tilsvarende i 2008 og foretok også flere tiltak også i 2011, sa Folgerø.

Flere tiltak

Et av de konkrete tiltakene som blir gjort er at man svitsjer de to transformatorstasjonene på Moen. Der står det en stasjon på 35 megawatt som håndterer Høvåg og bygdene og en på 25 megawatt som går til sentrumsområdene.

– Å bytte om på disse tror vi vil avhjelpe situasjonen og føre til færre følgefeil, sa Folgerø og la til at man også har en plan for utskiftning av kabler og klemmer.

Han opplyste også at Agder Energi nett har hatt et ekstra fokus på Asko på Sekkebekksletta.

Deler av bygget ligget oppå kabler.

– Det er rør så en kan strekke nye kabler, men vi jobber nå med en løsning hvor vi kan koble oss til Asko fra to sider, sa Folgerø og viste til at Asko er en viktig kunde.

– En time med Asko uten strøm medfører et tap på 500-600.000 kroner for oss, sa direktøren, som ble takket av ordfører Arne Thomassen (H) for en grundig redegjørelse og også løfter om konkrete tiltak for å bedre strømsikkerheten i Lillesand ytterligere.

Tror på bedring

Petter Toldnæs (V), som var en av dem som reagerte etter 22. desember var også fornøyd, men lurte på om vi kunne forvente bedring allerede inneværende år. Det mente direktøren i Agder Energi Nett er realistisk.

– Dersom været er sammenlignbart tør jeg love at situasjonen skal være bedre, var det klare svaret.

Arne Gulbrandsen (Frp) merket seg at trær som faller over ledninger er en av de hyppigste årsakene til strømbrudd. Han spurte om det var aktuelt med bredere korridorer, men det er det neppe.

– Vi har 25.000 grunnere å ta hensyn til. Ikke alle er like interessert i dette og vi har heller ikke virkemidler til å ta oss til rette. Vi bedt myndighetene om bedre virkemidler eller en justering slik at grunneiere får større forpliktelser og her ber vi dere lokalpolitikere om hjelp til å påvirke sentrale myndigheter, sa Folgerø, og la til at det også var et spørsmål om kost-nytte.

Kari Erdvik (H) ga nettselskapet ros for de utbedringene som er gjennomført.

– Jeg husker tilbake til tidlig på 2000-tallet da jeg var i reiselivsbransjen. Situasjonen er blitt så mye bedre, sa Erdvik, som lurte på om den varslede ombytting av stasjonene på Moen ville føre til at høvdingene måtte påregne flere problemer.

Folgerø svarte at det kom helt an på hvor feilen oppsto. Dersom feilen faller tett på Moen vil mange miste strømmen. Han viste for øvrig til at det var bevisst at sentrum med mange næringsdrivende hadde en høyere prioritet enn mer grisgrendte strøk fordi kostnadene ved bortfall av strøm er så mye høyere i disse områdene.

