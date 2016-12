Aksjestrid i retten Lovbok: annonse Køltzow Invest AS har gjennom midlertidig forføyning i Kristiansand Tingrett fått medhold i at Lillesand-firmaene ”The Wawe AS” og ”Nevroflex AS” ikke kan treffe disposisjoner i sistnevnte firma uten at Køltzow Invest AS gir sitt skriftlige samtykke. 28.12.2016 kl 17:01 (Oppdatert 17:03)

Køltzow Invest brakte saken inn for tingretten etter å ha tapt i Lillesand Forliksråd. Den midlertidige forføyningen gjelder inntil striden mellom Køltzow Invest og The Wawe om eierforholdet i Nevroflex er endelig avgjort. Hovedforhandlingene i denne saken er berammet til 17. januar.

De to firmaene eide Nevroflex sammen til mars 2014. Da inngikk inngikk Køltzow Invest og Wave avtale om overdragelse av Køltzows aksjer i Nevroflex til Wave.

Ved årsskiftet 2015/2016 fremmet Køltzow krav om å få kjøpt tilbake aksjeposten på 66 % av aksjene i Nevroflex fra Wave. Wave bestred tilbakekjøpskravet, idet man anførte å ha krav på minimum 50 % av aksjene i Nevroflex. Partene utvekslet flere e-poster seg imellom uten at de kom til enighet i spørsmålet om krav om tilbakekjøp av aksjene.

Wave har hatt planer om å gjennomføre en kapitalutvidelse i Nevroflex. Dette har vært begrunnet med at sistnevnte trenger økte økonomiske muskler i forbindelse med engasjement i utlandet. Selskapet har på eget initiativ lagt utvidelsen på is, men retten fant altså likevel at det var grunnlag for en midlertidig forføyning.

Nevroflex AS og The Wave AS er dømt til å betale Køltzow Invests saksomkostninger med 112.646,55 kroner.