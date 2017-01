Anbefaler revidert plan : (Foto: ) annonse Administrasjonen anbefaler at bystyret vedtar den reviderte planen for Øygarden hyttefelt. 13.01.2017 kl 15:00

Thor Børresen

Planen på Vestre Vallesverd har vært ute på en ny høringsrunde etter at kommunen ga naboer medhold i at varslingen av den opprinnelige planen ikke var god nok.

Nå er det gjennomført en ny høringsrunde og bystyret kan fatte endelig vedtak i saken, vurderer administrasjonen.

Etter at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn første gang er det gjort følgende endringer:

- Maksimalt antall båtplasser er fastsatt til 26. (en utvidelse på 6 plasser)

- Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som knytter avfallsplan opp mot byggesaken for utvidelse av småbåthavna.

- Byggehøyder måles nå fra eksisterende terreng, som i eksisterende plan

- Eksisterende gangvei ned til småbåthavna er tegnet inn

- Det er satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av gangvei for atkomst til tomtene A15 og A16.

- Den illustrerte gangveien til Øygarden småbåthavn er tatt ut.

Etter at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn andre gang er det gjort følgende endringer:

- Det er tatt inn bestemmelser som sikrer veier som felles adkomst samt allmenn bruk, under

pkt 2.1

- Det er lagt inn ny turvei GTD2 som sikrer adkomst til A18 og A19, under pkt 3.4

- I bestemmelsene pkt 5.2 er det tatt inn rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av felles

parkeringsplasser.

- På plankartet er det tegnet in noe større veiområde som sikrer adkomst til A10.

– Administrasjonen er oppmerksom på at det er delte meninger blant hytteeierne i området, og at skepsisen mot utvidelse av hyttefeltet er betydelig. Det er en betydelig skepsis også til utvidelse av bryggeanlegget og her er administrasjonen tilbøyelig til å være enig med skeptikerne i at den store Øygarden båthavn kan ivareta behovet fremfor en utvidelse av velets brygge.

Alt i alt vurdere administrasjonen like vel at planen kan vedtas slik den nå fremstår etter mindre endringer som følge av innspillene fra høringen, heter det i saksutredningen til planutvalg og bystyre.

