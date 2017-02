Anker Tømmeråsen-dom

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Stridens kjerne: Birkenes kommune mente byggmesterfirmaet ikke hadde gjort en god nok jobb med boligene i Lille Tømmeråsen og prøvde saken for retten. Arkivfoto (Foto: ) Vurderer: Teknisk sjef Halvor Nes sier Birkenes kommune er i gang med å ta stilling til anken. Arkivfoto (Foto: ) Anker: Kristian Flaa ble dømt til å betale kommunen 150.000 kroner i erstatning. Arkivfoto (Foto: ) Byggmester Kristian Flaa har anket dommen fra Kristiansand tingrett. Dermed blir det mest sannsynlig en ny runde i retten mot Birkenes kommune. 14.02.2017 kl 11:57

Sindre Haugen Mehl

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554 Saken gjelder fire eneboliger i Lille Tømmeråsen, der Birkenes kommune stevnet firmaet Byggmester Kristian Flaa for retten og krevde erstatning for flere forhold etter overtakelsen i 2014. Delvis medhold til begge parter Dommen ble avsagt før jul og ga begge parter delvis medhold. Boligstrid i retten Boligstrid i retten Byggmester Flaa ble pålagt å utbedre flere feil innen klare frister og betale 150.000 kroner i erstatning for feil med betonggulvet. Kommunen ble på sin side dømt til å betale 100.000 kroner i saksomkostninger til Byggmester Flaa. Retten mente at Birkenes kommune hadde opptrådt uaktsomt, ved at de krevde en utbedringsform som man burde forstått oversteg det som var rimelig. Kristian Flaa ønsker ikke å utdype årsaken til anken. – Jeg vil ikke kommentere saken på forhånd. Det synes jeg ikke er rett, sier han til Lillesands-Posten. Flere mangler på boliger for vanskeligstilte Flere mangler på boliger for vanskeligstilte Vurderer strategien videre Teknisk sjef Halvor Nes i Birkenes kommune sier de forholder seg til rettssystemet. – Anken betyr at saken får en ny vurdering i rettsapparatet. Det må vi forholde oss til, sier han. – Hvordan ser kommunen på å få saken opp igjen i retten? – Vi har ikke gjort noen vurdering ennå. Vi har mottatt og registrert anken og må bestemme oss for hvordan vi håndterer saken videre, sier Nes, som sier Birkenes kommune ikke er fremmed for å komme til en minnelig løsning. – Birkenes kommune har hele tiden hatt den holdningen at vi ønsker å finne gode løsninger, men det må være innenfor det vi mener er akseptabelt for partene. Hvis det ikke går, har vi ikke noe annet valg enn å la retten avgjøre. Vi ønsker selvfølgelig å komme i mål fortest mulig. Det er jo ikke ønskelig med en runde i rettsapparatet, men det er den eneste utveien om vi ikke kommer til enighet, sier Nes. . Tips meg om de gode Birkenes-sakene: sindre.haugen.mehl@lp.no