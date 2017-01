Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Ansatt som rådmann i Valle asf: Kommunalsjef Aud Sunniva Fuhr er ansatt som ny rådmann i Valle kommune. Aud Sunnvia Fuhr ble onsdag kveld ansatt som ny rådmann i Valle kommune. 25.01.2017 kl 22:48 (Oppdatert 22:59)

Ifølge NRK Sørlandet, som først skrev om saken ble ansettelsen gjort av Valle kommunestyre med ni mot seks stemmer. Mindretallet ønsket en ny utlysning. Aud Sunniva Fuhr ble ansatt som kommunalsjef for tekniske tjenester i Lillesand kommune i 2013. Hun kom da fra en stilling som rådgiver i Kristiansand Eiendom i Kristiansand kommune hvor hun blant annet jobbet med store byggeprosjekter som Aquarama og Rådhuskvartalet. annonse