annonse annonse annonse Bedre resultat for Agder Engergi Tilfreds: Tom Nysted, Konsernsjef i Agder Energi (Arkivfoto) annonse Agder Energi hadde i 2016 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1.811 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 1.495 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 744 millioner kroner (2015: 746 millioner kroner). 15.02.2017 kl 09:20

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 - Årsaken til forbedringen i driftsresultatet er blant annet at nettvirksomheten øker sitt driftsresultat med 205 mill. kr i forhold til i fjor. I tillegg har det innen vannkraft vært høy produksjon, høye bidrag fra prissikringen og god drift slik at produksjonsvirksomheten vår fortsetter å levere gode resultater, sier konsernsjef Tom Nysted i en pressemelding. Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 2016 på 8.668 mill. kr (8.260 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 978 mill. kr (2 309 mill. kr) og IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) ble 251 mill. kr (1.314 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. Det har gjennom året vært en vesentlig oppgang i fremtidige kraftpriser. Dette øker verdien på konsernets fremtidige kraftproduksjon, men har gitt betydelige negative urealiserte verdiendringer på kraft- og valutakontraktene. I 2016 påvirket disse effektene resultat etter skatt med -542 mill. kr (530 mill. kr). Vannkraftproduksjonen i 2016 var 8.880 GWh (8.995 GWh). Ressurssituasjonen var ved årsskiftet omtrent som normalt. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) i 2016 var 23,3 øre/kWh (17,7 øre/kWh), en oppgang på 32 %. Om utsiktene fremover skriver selskapet: "Årskontraktene i terminmarkedet indikerer priser for 2017 omtrent på nivå med 2016, men fra og med 2018 er terminprisene på kraft lavere enn spotprisene i 2016. Konsernets sikringsaktiviteter forventes fortsatt å gi vesentlige, men avtakende bidrag. Ved utgangen av året hadde konsernet en ressursbeholdning (vann og snø) omtrent som normalt, og Agder Energi forventer fremover en nedgang fra de høye produksjonsnivåene som har vært de siste tre årene til et mer normalt nivå. LES OGSÅ Agder Energi lover ekstra fokus på Lillesand I nettselskapet forventes det en lavere inntektsramme og et lavere resultat i 2017. Agder Energi forbereder seg på store endringer i bransjen som følge av ny teknologi og endringer i markedet for fornybar energi i Norge og i Europa." annonse