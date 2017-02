Beholdt andreplassen

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Ingelinn Lossius-Skeie fra Lillesand beholdt sin andreplass på Frp-listen. 11.02.2017 kl 12:05 (Oppdatert 12:43)

Lossius-Skeie var sensasjonen da hun på det ordinære nominasjonsmøtet kapret andreplassen etter fem avstemningsrunder og et nervedrama med sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen. På det ekstraordinære møtet i Langesund lørdag ble hun utfordret av Odd Gunnar Tveit fra Birkenes, men vant en klar seier med 25 mot 18 stemmer. Dermed blir det hun og Åshild Bruun-Gundersen som skal fronte Fremskrittspartiet i Aust-Agder ved høstens Stortingsvalg. Ifølge Agderposten hersker det nå fullt kaos på møtet og 16 delegater skal ha forlatt nominasjonsmøtet i protest. Det skal være misnøye med valgavviklingen og Godskesen-fløyen skal føle seg utsatt for et kupp. Odd Gunnar Tveit fra Birkenes er en av dem. Han ble nominert på en tredjeplass på den opprinnelige listen, men blir ikke å finne på listen etter det ekstraordinære møtet som hans fløy har ivret for. Også Stortingsrepresentant Godskesen skal ha satt seg på gangen. Flere av de utvandrende har meddelt at de nå melder seg ut av Fremskrittspartiet. Det gjør ikke Tveit, som ble foreslått ekskludert for et par uker siden, men slapp unna med en advarsel. - Jeg tar en pause, men skal delta på årsmøtet, forklarer Tveit til Lillesands-Posten.