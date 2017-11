Bekymret for mindreårige asylsøkere Asylsøkere: Lillesand hadde et mottak for mindreårige asylsøkere. Dette ble til protest fra kommunen lagt ned og flere av de som bodde i Sjømannshaven har nå søkt tilflukt i andre land. annonse LOs fylkeskonferanse i Aust-Agder er svært bekymret for de enslige mindreårige asylsøkerne, og krever trygghet for dem. 03.11.2017 kl 15:34 (Oppdatert 15:56)

På LOs fylkeskonferanse ble det vedtatt en uttalelse om "mer human politikk for barn på flukt":

"Antall flyktninger er økende og omtrent halvparten av disse er barn. Politiske innstramninger i 2016 bidro til at forholdene for enslige mindreårige i Norge forverret seg dramatisk. Blant annet har bruken av midlertidige oppholdstillatelser økt kraftig.

Barn og unges rettsikkerhet og psykososial helse må spesielt ivaretas.

LOs fylkeskonferanse i Aust-Agder krever derfor:

* FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste må bli styrende for en ny asylpolitikk som er rettssikker, rettferdig og solidarisk. Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må avvikles, og de må bosettes raskere i kommunene.

* Den barnefaglige kompetansen må styrkes i mottaksarbeidet.

* Regjeringen må kartlegge omfanget av selvmord og personer som blir borte fra mottak.

* Helsetilbudet til barna må styrkes med kompetente psykiske helsetjenester.

* Vurdering av et barns alder må alltid bygge på flere faktorer og vektlegge uttalelser fra omsorgspersoner.

* Alle avgjørelser i saker som omhandler enslige mindreårige stilles i bero fram til rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt gjeninnføres i utlendingsloven § 28.

* Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan må derfor revurderes.

* Stans i utsendelse av 18 åringer, og at disse gis opphold til minimum fylte 23 år"