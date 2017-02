Ber om panteringer ENKEL INSTALLASJON: Beholderen fås til både runde og firkantede søppeldunker, og brukes nå i flere norske byer. (Foto: PRODUSENTEN) annonse Bystyrerepresentant Thea Otilie Olsen (Ap) ber ordføreren vurdere panteringer som en del av det grønne skiftet. 04.02.2017 kl 11:57

– Dette er nytt og spennende prosjekt som er blitt populært i flere norske byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Panteringer er beholdere for tomflasker og bokser som monteres på søppelkasser, slik at folk kan sette flasken fra seg istedenfor å hive den i søpla. Og at man kan ta flaskene ut av beholderen og med seg for å pante. Dette vil som et enkelt tiltak skape bedre holdninger til resirkulering og sørge for flere flasker i pantemaskinen fremfor i søpla. Samtidig gir det mer verdighet til dem som samler flasker fra søpla, de vil da slippe å måtte grave i dunkene, sier bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet, Thea Otilie Olsen.

I en henvendelse til ordfører Arne Thomassen spør hun om han vil vurdere panteringer som en del av det grønne skiftet i Lillesand.

Manglet løsninger

– Så utrolig fint, sier gründer Niklas Barre i Smartpant, da han hører om Olsens initiativ.

– En altfor stor andel av flasker og bokser som blir konsumert ute blir kastet med restavfall og dermed ikke høyverdig resirkulert. Dette ikke er på grunn av mangel på vilje hos forbrukeren, men mangel på løsninger ved resirkuleringsstasjoner og søppelkasser. Denne mangelen har bidratt til å skape en kultur hvor vi uten videre kaster pant i søppelkasser. Resultatet er at noen mennesker må rote gjennom søpla for å hente den. Vi ønsker å legge til rette for en mer verdig hverdag for alle. Vår ambisjon er å tilrettelegge slik at alt blir pantet, overalt, opplyser Smartpant, Kongsvinger-firmaet som produserer flaskebeholderne.

Evig sirkel

– Gjenvinning av aluminiumsbokser, plast- og glassflasker krever kun en brøkdel av energien som kreves for å lage nye. Materialene kan dessuten gjenvinnes om og om igjen, uten å tape seg mye i verdi. Men skjebnen blir fort en annen straks flaskene havner i en søppeldunk. Da er sannsynligheten stor for at de ender opp på søppelfyllinger sammen med annet avfall, og resirkuleringssirkelen, som i teorien er evig, blir brutt.

Systemet gjør seg samtidig nytte av byenes egne, uregulerte pantemønster. Ved å gi byens flaskesamlere enklere tilgang til tomflaskene vil man i praksis forenkle og forbedre et allerede utbredt og etablert resirkuleringssystem, heter det på smartpant.no.

