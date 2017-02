Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

En bil kjørte søndag kveld av veien ved Birkenes kirke. 19.02.2017 kl 20:01

Politiets operasjonssentral meldte om en utforkjøring fra fylkesvei 41 ved Birkenes kirke klokken 19:46 søndag kveld. Føreren er ute av bilen. Politi og ambulanse er ifølge twitter-meldingen på vei til stedet.