annonse annonse annonse Bil kjørte av veien ved Brønningsmyr politi: annonse En bil kjørte av veien på E18 ved Brønningsmyr mandag kveld. 06.02.2017 kl 20:04 (Oppdatert 20:12)

Politiet meldte mandag kveld at en bil hade kjørt av veien ved avkjøring 86 på E18 klokken 19:28 mandag kveld. Det var tre personer i bilen. En person har smerter i nakke. To fremstår i følge politiets twittermelding som uskadde. annonse