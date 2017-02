Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Bil på taket ved Kjerlingland Politi: Politiet rykket ut til bil som lå på taket ved Kjerlingland søndag. 05.02.2017 kl 11:27 (Oppdatert 11:55)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Politiet fikk søndag formiddag tips om en bil som lå på taket på fylkesvei 420 ved Kjerlingland. Det var ingen personer i eller ved bilen. Da politiet sjekket bilen var det ingen personer i eller i nærheten av bilen. Kort tid etterpå opplyser operasjonssentralen på sin twitter-konto at de har vært i kontakt med bilens fører som skal være uskadd. Han opplyser at han har sklidd og kommet ut av veien. Ifølge twitter-kontoen er bilføreren satt i kontakt med AMK. På den samme kontoen advarer politiet mot sleipe og glatte veier etter flere ulykker over store deler av Sørlandet i helgen: "Meldes om vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet. Slapsete og glatt. Spesielt sideveier og småveier" I Høvåg ble fire personer fraktet til sykehus etter utforkjøring i natt. Politiet advarte også i går mot glatte veier. annonse