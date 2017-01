Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Birkenes lensmannskontor legges ned legges ned: Birkenes lensmannskontor er på lista over lensmannskontorene som legges ned. annonse Birkenes lensmannskontor er ett av 13 lensmannskontor på Agder som legges ned. Politidirektoratet godkjente fredag innstillingen fra politimester Kirsten Lindeberg til organisering. 15.01.2017 kl 22:10 (Oppdatert 22:23)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Politidirektoratet gjorde ingen endringer i den foreslåtte organiseringen for Agder politidistrikt. Det betyr at Birkenes og Lillesand lensmannskontor slås sammen med plassering i Lillesand. Det er ingen overraskelse og noe både kommunestyret i Birkenes og bystyret i Lillesand har akseptert i sine høringsuttalelser. Politiet har allerede gått fra 27 til 12 politidistrikter. De nye distriktene er i gang med et langsiktig utviklingsarbeid. Stortinget har gitt politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering (lensmannskontorer og politistasjoner og geografiske driftsenheter), og gjøre endringer som sikrer et bedre politi. Dette skal bidra til at mer av politiets ressurser brukes på en operativ og tilstedeværende polititjeneste i lokalsamfunn over hele landet. Politimestrene leverte sin innstilling i desember og fredag presenterte politidirektoratet sin endelige avgjørelse. 126 lensmannskontor legges ned, sju nye åpnes og Norge går dermed inn i nærpolireformen med 221 tjenstesteder. I Agder står man igjen med 11 tjensteenheter og 14 tjenestesteder. Les også: Gi politireformen en sjanse annonse