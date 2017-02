Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Birkenes med millionoverskudd Anne Stapnes: Anne Stapnes erkonstituert rådmann. Hun er blant søkerne til rådmannstillingen i Birkenes. Birkenes kommune leverer et positivt årsresultat på kr 15,2 millioner for 2016. Dette er inkludert kr 2,1 millioner som var budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Resultatet er dermed kr 17,3 millioner bedre enn budsjett. 21.02.2017 kl 10:56

Thor Børresen

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 -Dette resultatet hadde ikke vært mulig uten det daglige arbeidet som gjøres av kommunens ansatte - i samarbeid med innbyggere, frivillige og politikere. Takk til alle for god innsats og godt lagarbeid, sier rådmann Anne Stapnes i en pressemelding Rådmannen forklarer resultatet med økte skatt- og rammeinntekter på kr 3,9 millioner på grunn av positiv inntektsutjevning som følge av høyere skatteinntekter i andre kommuner. Avkastning på verdipapirer ble forbedret med 1,2 millioner. I tillegg kommer andre poster som har en netto positiv resultateffekt på kr 0,8 millioner. Til sammen utgjør dette 5,9 millioner bedre enn budsjettet. Innen driften er det en samlet forbedring på kr 11,4 millioner i forhold til budsjettet. I hovedsak dreier dette seg om lavere lønnskostnader og tilskudd fra staten. Rådmannen tar forbehold om endringer, siden årsregnskapet ikke er gjennomgått av revisor, men erfaringsmessig har ikke runden via revisor ført til nevneverdige endringer.