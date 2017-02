Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Blir fylkesordfører LEDER: Gro Bråten. Hauefjell i Kladvellfjorden. (Foto: ) annonse Gro Bråten fra Lillesand blir ifølge NRK Sørlandet ny fylkesordfører etter høstens valg. 15.02.2017 kl 09:33 (Oppdatert 09:38)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Dagens fylkesordfører, Tellef Inge Mørland (Ap), er Arbeiderpartiets førstekandidat ved høstens valg og dermed nærmest garantert en plass på Stortinget. Dermed må det velges ny fylkesordfører. LES OGSÅ Trolig ny fylkesordfører Ifølge NRK Sørlandet er den styrende koalisjonen på fylkestinget enige om at det er Gro Bråten fra Lillesand som skal bli ny fylkesordfører. LES OGSÅ Bråten fylkesvaraordførerkandidat Bråten var partiets andrekandidat ved valget i 2015 og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget. annonse