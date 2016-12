Brann i sentrum under kontroll brann: annonse Huset i Østregate er totalskadd i brannen og det er fare for at bygningen kan kollapse, melder politiet. Det skal ikke være fare for spredning. 28.12.2016 kl 21:51 (Oppdatert 22:13)

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

Det var like etter klokken 21 at det ble meldt om brann i bygget som ligger bak det tidligere bakeriet, nå pizza- og kebabrestaurant, mellom Frikirken og Filadelfia.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut..

"Brann i leilighetskompleks med garasje i kjeller, Lillesand sentrum. Alle skal være ute" var meldingen som KBR la ut på twitter i forbindelse med utrykningen.

Huset er totalskadet i brannen, men heldigvis var det ingen mennesker som oppholdt seg i bygningen som ifølge naboer skal være ubebodd.

Brannvesenet har kontroll på brannen og det skal ikke være fare for at den skal spre seg til andre bygninger i det tette sentrumet.

Det så en stund svært dramatisk ut. Politiet sperret av både Storgata og Østregate og det ble i halv tiden meldt om spredningsfare, men et kvarter senere begynte brannvesenet å få kontroll.

- Det er fare for at bygningen kan kollapse. Stor røykutvikling. Røykdykkere sendes ikke inn, melder politiet på twitter like før 22:00.

22:06 melder brannvesenet endelig at det er kontroll på brannen og ikke fare for spredning.