Brann slukket på Birkeland Kbr Birkenes og Lillesand rykket ut til en brann på Birkeland fredag formiddag. 06.01.2017 kl 09:52 (Oppdatert 10:20)

Carl Christian Engstad

- Kbr Birkenes og Lillesand rykker ut på bygningsbrann Nordåsstien Birkeland sammen med de andre nødetatene, skrev 110 Agder på Twitter klokken 9:40 fredag.

Da nødetatene ankom boligen, oppdaget de at situasjonen ikke var så alvorlig som først fryktet. Allerede ti minutter etterpå kunne 110 Agder melde på Twitter at situasjonen var under kontroll og brannen slukket.

Det var politiet som først kom til stedet og fikk avklart brannen. På twitter melder de: Branntilløp i ovn i bolig Birkeland. Politipatrulje fikk kontroll på brannen. Mor og et lite barn ute av huset.

Ingen er skadet og operasjonsleder forteller at både mor og barn er sjekket av helsepersonell