Brannundersøkelser i ettermiddag Dronebilde: Politiet har frigjort dette oversiktsbildet som ble tatt under slukkearbeidet i går kveld etter brannen kom under kontroll. (Foto: ) annonse Krimteknikere vil i ettermiddag undersøke branntomten i Lillesand. 29.12.2016 kl 10:31

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

– Det er alt for tidlig å si noe på det nåværende tidspunkt. Jeg har akkurat fått melding om at krimteknikeren vil komme til Lillesand i ettermiddag. Hun har jobbet i natt og trenger litt søvn, sier Leif Ole Saanum ved Lillesand lensmannskontor til Lillesands-Posten. Han regner med at politiet først fredag vil kunne si noe mer om brannen i Østregate i Lillesand.

Området er nå sperret og Saanum mener det ikke er noen ulempe at det drøyer noen timer før krimteknikerne ankommer stedet.

– Nei, i dette tilfellet er det bare en fordelat ting får kjølt seg noe ned, sier politiførstebetjenten.

En nabo sier til Lillesands-Posten at hun hørte en alarm tidligere på ettermiddagen som hun trodde kom fra eget hus. Det ble sjekket ut at den ikke gjorde, og da hun ikke hørte noe mer slo hun det fra seg. I ettertid lurer hun på om det kan være alarm fra det ubebodde huset i Østregate hun kan ha hørt. I så fall har det ulmet flere timer før det eksploderte ved nitiden i går kveld.

.

Tips oss: tips@lp.no

thorb@lp.no