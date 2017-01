Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Brannutrykning brann: (Foto: Arkivfoto) annonse Brannvesenet var raskt på pletten da det begynte å brenne i søppelkasser i Storgata. Det er ingen spredningsfare. 17.01.2017 kl 22:26 (Oppdatert 22:28)

- KBR Lillesand rykker ut til Storgata der det brenner i noen søppeldunker, var meldingen 110 Agder sendte ut på Twitter like før 22:00 tirsdag kveld. Like etterpå var dramatikken over - Brenner i en pappdunk, ingen spredningsfare, lyder den oppdaterte meldingen annonse