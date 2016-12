Brevet til kongeparet : (Foto: ) annonse Lillesands-Posten har fått Majids tillatelse til å gjengi brevet han har skrevet til kongeparet. Her er det, i sin helhet. 21.12.2016 kl 08:55



Deres Majesteter,

Tusen takk for sist!

Jeg husker fremdeles den dagen at jeg ble invitert til Deres 25. Jubileet på Myren Gård i Kristiansand som en afghansk asylsøker. Jeg holdt på å vaske toalettet da jeg fikk brevet, og jeg ble nesten besvimt av lykke.

Jeg husker 29. juni som vi kjørte til Myren Gård sammen med andre gode lillesandere. Jeg hadde på meg dressen som jeg lånte fra «Frode Kommode», en lokal butikk i Lillesand. Alle burde vise sin legitimasjon for å kunne komme seg inn. Jeg hadde «asylsøkerbrevet» mitt med meg til å vise, og jeg kunne ikke la være å misunne dem som hadde en skikkelig norsk legitimasjon.

Jeg husker fremdeles at det begynte å regne, og vi burde ta plastiske regnfrakker på oss for å ikke bli våt. Jeg husker fremdeles at jeg bukket og hilste på Deres Majestet, og deretter på Deres Dronning. Husker ikke at noen fra hele ætten min noensinne har klart å se en konge. For en ubeskrivelig ære det var!

Og nå skriver jeg dette brevet som én som ble misforstått og mishandlet i Deres land.

Som en asylsøker er det mange utfordringer som man bør greie seg å komme gjennom, men jeg klarte jo noe; jeg klarte å komme inn på videregående i løpet av seks måneder etter at jeg kom til Norge. Jeg har jobbet hardt for lære meg språket, og ble kjent med sørlandsk dialekt og trøndersk. Jeg klarte det endelig å sitte og studere ved siden av andre norske elever. Jeg er en medelev. Jeg klarte endelig å finne noen venner som egentlig kunne forstå meg. Jeg føler meg som en av dem. Jeg kunne til og med overleve det kalde været på Røros som er unik, tror jeg.

Hvis det ikke var for disse siste forstyrrelsene, så skulle jeg klart fortsette min utdanning, og blir fysikker som Einstein, eller Richard Feynman. Jeg hadde det som en drøm siden jeg var et lite barn, fordi faren min var en matte lærer, og jeg hadde en god mulighet til å bli kjent med vitenskap, og ikke minst fysikk.

Jeg var på asylintervjuet, og der var begynnelsen av mine største bekymringer. Jeg visste med en gang at jeg skulle få dårlig resultat på vedtaket fordi jeg fikk inntrykket at saksbehandleren ikke ville høre på meg, men heller ville finne noen feil i samtalen.

Et par uker senere, på en mandag, mottok jeg en beskjed at jeg skulle ha samtale med advokaten, og det var akkurat den dagen som jeg klarte å få 6- i matte tentamen og 5/6 i engelsk. På den samtalen med advokaten ble jeg mer håpløs med tanke på å skulle få bli her i landet, et land som har gitt meg så mye så langt. Og hvem skal jeg reise til i Afghanistan? Jeg har ingen igjen der. INGEN. Saksbehandleren påstår jeg er 20 år, og tror jeg lyver. Jeg er nettopp fylt 17! Verdt å si at jeg leverte legitimasjon min to ganger, og UDI hevder at de ikke har mottatt det i det hele tatt. Endelig fikk jeg avslag på søknaden, og hjertet mitt ble knust enda en gang til i livet mitt.

Jeg ble torturert i Afghanistan, og tegnene på kroppen min er jo klare nok. Faren, broren og svogerbroren min ble henrettet. Hvorfor? Fordi vi ikke var troende nok, og ikke var med på leken. Fordi vi ikke vil gi for deres krav. Jeg var fra en rik familie, men alt ble tatt fra oss. Jeg mistet resten av familien min på veien hit. Er det noe dårligere som kunne ha skjedd med meg? Tror neppe. Jeg ber Deres Majestet å ta hensyn til meg som en ung gutt som har reist til Norge på jakt etter trygghet og en bedre fremtid som han ikke kunne finne i sitt eget land. Jeg føler meg svakere enn noensinne, og med håpløshet jeg ber Deres Majestet om hjelp. Om hjelp om å ikke miste den riktige trygge følelsen jeg fikk den dagen hos Deres Kongelige Paret!

Vær så snill, hjelp meg.

Beste Hilsen

Majid Khalili

