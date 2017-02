Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Buss og bil krasjet politi: Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til Kjøstvedt etter trafikkulykke mellom buss og bil. 13.02.2017 kl 17:35 (Oppdatert 17:37)

Politiet melder på sin twitterkonto at en buss og en bil kolliderte ved Kjøstvedt i Høvåg klokken 17:11 søndag kveld. En person i bilen meldes å være skade. Ingen i bussen skal være skadet, heter det i meldingen.