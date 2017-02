Disse bilene vi kjøpte vi i 2016 VÅRE NYE BILER: I dag kan vi presentere de mest populære nye biler registrert her lokalt. Totalt ble det handlet inn 144 helt nye biler i Lillesand og Birkenes i fjor. (Illustrasjonsfoto) (Foto: ) annonse I dag kan vi presentere de mest populære bilmodellene som innbyggere i Lillesand og Birkenes kjøpte i fjor. VW Golf er Mitsubishi Outlander er vinnerne. 17.02.2017 kl 14:58

Yngve Johnsen (En-to-tekst)

I løpet av fjoråret ble det handlet inn totalt 118 splitter nye personbiler av innbyggere med adresse i Lillesand kommune. Antallet er 33 færre enn året i forveien, noe som gir en reduksjon på 22 prosent. Det må sies å være en ganske stor nedgang. I Birkenes kommune var det 26 personer eller bedrifter som kjøpte helt ny bil i fjor, og dette er 28 færre enn året før. Det er ned hele 52 prosent. Så det har vært en nokså ulik utvikling her lokalt sett opp mot gjennomsnittet i Norge.

God vekst i Norge

Disse tallene viser altså hvor mange som har kjøpt bilmodellene, og det har ingen betydning om man har kjøpt bilen i Oslo eller nabokommunen.

I hele Norge ble det kjøpt 154.603 nye biler, som er 3.917 flere enn året før – en vekst på 2,6 prosent. I hele Aust-Agder ble det solgt 2.928 nye biler i 2016, og dette er en reduksjon på 49 biler, eller 1,6 prosent.

Også leasingmarked

Tallene som presenteres her er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV). Det finnes en liten svakhet i systemet med tanke på leasingmarkedet, der leietaker bor i en annen kommune enn bilforretningen. Her er det litt ymse hvilken adresse disse bilene havner på, men ifølge OFV er det ikke uvanlig at bilene havner i «rett» kommune likevel.

– Det er eiers adresse som bestemmer hvor et kjøretøy havner på statistikken. Ved leasing pleier forhandler å legge inn brukers adresse i Motorvognregistreret. Når det skjer vil brukers adresse overstyre eiers adresse, opplyser OFV.

Mest pop i Norge

Om vi først tar en titt på landsoversikten, så er det bare til å bøye seg i asfalten for VW Golf. Med 13.148 nye biler på samvittigheten blir alle konkurrenter regelrett knust, da dette er voluminøse 130 prosent mer enn neste bil på listen. Det hører med til denne historien at listen er utarbeidet uansett drivlinje, og den elektriske e-Golf gjør selvsagt sitt for at tyskeren ligger øverst på listen for tiende året på rad.

På andreplass i Norge kommer Mitsubishi Outlander, som gjør et stort bykst oppover på listen med 5.687 solgte eksemplarer. Og det er i stor grad den ladbare hybriden PHEV som sørger for vei i vellinga for japaneren.

Mange tenker hybrid

Hybridbiler er nemlig den store vinneren i Norge 2016, og hver fjerde nye bil hadde enten ladbar eller ikke-ladbar hybriddrift. På tredjeplass i Norge kommer Toyota RAV4, der nesten alle de nær 5.000 modellene kom som hybrid.

Elbil-salget gikk ned seks prosent i Norge i fjor, ikke minst på grunn av den store nedgangen (minus 49 prosent) i kjøpet av Tesla Model S. Derimot kom BMW i3 som et skudd på tampen av året og «reddet» elbilsalget en del. Fra før har Nissan Leaf befestet seg i markedet, nå med 30 prosent vekst.

Lokale vinnere

På listen over de mest solgte merkene i Lillesand kommune, så finner vi også VW Golf helt øverst. Det var ti personer, bedrifter eller offentlige virksomheter som kjøpte en slik i fjor. Deretter kommer Mitsubishi Outlander, med én mindre i tallet. Tredjeplassen i Lillesand går til BMW i3 og Volvo V60, som begge havnet i registeret fem ganger i fjor.

Det er Mitsubishi Outlander som kan kåres som vinneren av nybilsalget i Birkenes kommune. Det var totalt seks som gikk til innkjøp av en slik modell i løpet av 2016. Sammenlagt i våre to kommuner kommer således japaneren øverst.

Lillesand

Volkswagen Golf 10

Mitsubishi Outlander 9

BMW i3 5

Volvo V60 5

BMW 2-serie 4

Volvo V40 4

Volkswagen Tiguan 3

Renault Zoe 3

Kia Soul 3

BMW 3-serie 3

BMW X1 3

Ford S-Max 3

Peugeot 2008 3

BMW 4-serie 2

Tesla Model S 2

Audi A3 2

Skoda Octavia 2

MINI Mini 2

Honda Civic 2

Mercedes-Benz GLA 2

Birkenes

Mitsubishi Outlander 6

BMW i3 2

Peugeot 308 2

Citroen C4 2

Dacia Duster 1

Mercedes-Benz B-klasse 1

Volkswagen Golf 1

BMW 3-serie 1

Renault Zoe 1

Skoda Octavia 1

Audi A6 1

Audi A3 1 1

Audi Q5 1

BMW X1 1

Nissan Leaf 1

Renault Clio 1

Suzuki SX4 1

Tesla Model X 1

