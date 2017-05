Eldrebølge med full styrke PENSJONISTER: Det er i dag 2.676 personer bosatt i Lillesand og Birkenes som er alderspensjonister. Illustrasjonsbilde (Foto: ) ØKNING: Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV, forteller om en solid økning i antall alderspensjonister. (Foto: Ingar Næss) annonse Bare i løpet av de fem siste årene har antall alderspensjonister økt med 33 prosent i Lillesand. Den varslede eldrebølgen skyller nå inn over Norge, og «bølgehøyden» er større her lokalt. 20.05.2017 kl 05:49

Yngve Johnsen

Det er nå hele 900.000 personer i Norge som har gått av med alderspensjon. Bare i løpet av de fem siste årene har antallet økt med 23 prosent her til lands. Det betyr at veksten i Lillesand kommune, på 32,8 prosent, har vært betydelig større enn det igjen.

I Birkenes kommune har det også vært en stor økning, på 27,8 prosent, i antall alderspensjonister, fra 2012 til 2017.

– Kraftig økning

– Befolkningen over 67 år øker kraftig. Dette skyldes først og fremst at de største etterkrigskullene nå har passert 67 år, forklarer Ole Christian Lien, seksjonssjef i kunnskapsavdelingen i NAV.

– Det er også stadig flere som tar ut alderspensjonen før 67 år. Antall alderspensjonister i gruppen 62 til 66 år har blitt mer enn fordoblet fra mars 2012 til mars 2017, legger han til.

I tillegg øker også antall norske pensjonister i utlandet.

Store forskjeller

Statistikken fra NAV viser at utviklingen de siste fem årene har vært svært ulik fra sted til sted. På landsoversikten finner vi et markant skille mellom hele 54 prosent vekst i Hvaler kommune i Østfold, til under ti prosent vekst i 38 mindre kommuner spredt over hele landet. Om vi plasserer Hvaler øverst, så lander Lillesand kommune helt oppe på 28. plass. Mens Birkenes er nummer 77.

– Hovedforklaringen til de geografiske ulikhetene er nok forskjeller i flyttemønstre, der kommunene med særlig sterk vekst i antall alderspensjonister trolig har hatt sterk tilflytting av eldre, og at det samtidig er få eldre som flytter fra disse kommunene, sier Lien.

I Aust-Agder er det Lillesand kommune som har hatt størst vekst. Froland kommune følger med 28,5 prosent økning. I andre enden finner vi Valle kommune, med bare ti prosent økning.

– Blant kommunene med lav vekst i antall alderspensjonister finner vi mange mindre kommuner som har en svak befolkningsutvikling generelt. Det er sannsynligvis få eldre som flytter til disse kommunene, sier Lien.

Tallene fra NAV viser at det ved inngangen til april i år var totalt 1803 alderspensjonister bosatt i Lillesand kommune, som er 445 flere enn for fem år siden. I Birkenes kommune er det 773 personer i denne gruppen nå, 168 flere enn i 2012.

