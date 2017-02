En kreativ tro Birkenes kirke: annonse Ord for helgen er denne uken skrevet av Leif Møller-Stray: 05.02.2017 kl 04:09



Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på

Mark 2, 4

.

Den kommende søndagsteksten rapporterer fra en spektakulær hendelse. Hadde vi ikke visst bedre, kunne vi ha tatt den for å være en fortelling av Astrid Lindgren. Fire menn kommer bærende med en lam mann. De vil ha den lamme til Jesus. Men huset der Jesus står og forkynner, er stappfullt. For å nå frem, klatrer de opp på taket, lager et hull og firer båren med den lamme ned foran Jesu føtter. Ganske kreativt, må en si! Et vitnesbyrd om en tro som ser muligheter der det meste ser ganske så umulig ut.

Vi må reise nesten to tusen år og ganske mange hundre mil gjennom tid og rom for å nå frem til situasjonen der denne hendelsen fant sted. Ved å la oss detaljundervise om forskjeller i byggeskikk der og da og her og nå, kan hendelsen riktig nok fortone seg et lite nummer mindre spektakulært. Husene hadde vanligvis flate tak, og en fast trapp som førte opp på taket, som var gjort av tre med flettede greiner og tiltrampet jord. Å gjennomføre en tilsvarende manøver på taket av en villa i Lillesand eller Birkenes ville vært noen nummer mer spektakulært.

Men uansett forskjeller i byggeskikker, så handler dette om en resolutt opptreden og en kreativ tro. Jesus forsto det. I teksten står det: Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Hvordan bærerne reagerte på denne første meldingen fra Jesus, får vi ikke vite. Vi må anta at det var helse mer enn frelse de var ute etter når de på så dramatisk vis satset på å få den lamme til Jesus. Taleføre skriftlærde som overvar hendelsen, gjorde seg i alle fall sine tanker. «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?»

Hvis det ble holdt helbredelsesmøte i våre dager og taleren møtte de syke som kom på sine krykker med ord om syndenes forlatelse og lot det være med det, da ville det nok blitt reaksjoner også hos oss. Vi kan se for oss kritiske journalister som henter frem de store overskriftene. Dette er hån mot de syke. For hva er vel en ukontrollerbar fremtidig frelse verd i forhold til helse her og nå?

I en sekulær tid kan synden som en indre grunnskade i mennesket fortone seg ganske fjern og uvirkelig. Det virker som den lar seg greit bagatellisere. Men Jesus tar tak i den først nettopp fordi den er en grunnskade i menneskets vesen som trenger helbredelse gjennom Guds tilgivelse. Å være et gjenløst menneske er det første og det største. Det er det vi får demonstrert her.

Men så skjer altså også det neste under for å understreke det første. Jesus viser sin makt over alle sider av menneskelivet ved å la den lamme stå opp, ta båren sin og gå hjem. Dermed endret også reaksjonen seg blant dem som sto omkring. De ble ute av seg av undring, priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»

Noe slikt har vi aldri sett, vi heller. Men på søndag kan vi få høre om det i kirken. Meningen med å lese den gamle fortellingen er at den skal skape kreativ tro i en ny tid.

Leif Møller-Stray