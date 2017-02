Ettergir Øya-avgift : (Foto: ) annonse Formannskapet har vedtatt at MB Øya får ettergitt liggeavgiften i Lillesand havn for 2016. 07.02.2017 kl 11:03

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

10 av 11 formannskapsmedlemmer støttet forslaget fra Arnt Helleren (Pp) om å frita rutebåten for avgift. Mindretallet støttet administrasjonens innstilling.

Viktig symbol

– Det er snakk om 11.000 kroner. Vårt bidrag er ikke stort, men har likevel stor symbolverdi. Øya har en spesiell stilling. Båten er nærmest synonymt med Lillesand og Blindleia. Vi vet at Øya tidligere fikk store tilskudd fra fylket og vi vet også at driften er et minusforetak. Vi må forsøke å beholde denne ruten, sa Helleren.

-Jeg er enig med Helleren og støtter i utgangspunktet forslaget, men kan det skape presendens? Har vi andre som kan forvente det samme? Spurte Thor Erling Engemyr (Ap).

– Jeg kan vanskelig se at dette kan skape presedens. Øyas stilling er helt spesiell, svarte Helleren.

– Det er et sunt økonomisk prinsipp at dette må behandles årlig. I og med at båten er eid av et privat AS så er det problematisk å gi fritak for flere år, men det er mye riktig i det Helleren sier, mente Einar Holmer-Hoven (H).

– Jeg synes det virker noe utrydding med en årlig etterskuddsvis tilbakebetaling, sa Ingelinn Lossius-Skeie (Frp).

– Jeg ser det motsatt. Vi må ta stilling år for år etter at regnskapene er gjort opp, argumenterte Oddbjørn Kylland (Sp), som delte oppfatningen av Øyas viktige rolle.

En imot

– Jeg er enig med Ingelinn i at dette ikke er noen god løsning. Jeg synes dette er en vanskelig sak. Jeg fleipet på gruppemøtet om at denne båten burde vært i kommunens eie, men jeg fikk ikke noe halleluja for det, sa Signe Ann Jørgensen (SV), som til slutt valgte å stemme i mot forslaget til Helleren som den eneste i formannskapet.

– Det er ikke en lett sak for det offentlige å gå inn å støtte et aksjeselskap. Jeg tenker imidlertid at vi hadde en runde på dette da vi gikk inn med støtte sist og tenker at dette er en videreføring av det vi gjorde i fjor, sa Knibe Hanssen og viste til at kommunen og de to fylkeskommunene da bevilget midler til oppgradering av rutebåten.

– Jeg er enig i at det å støtte et AS i utgangspunktet kan være problematisk og et minimum må være at det blir sent inn regnskap, sa Arne Thomassen (H), som falt ned på Hellerens forslag ved avstemningen.

b Thor Børresen

thorb@lp.no