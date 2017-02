Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Fant hasj-plantasje i Birkenes Plantasje: Dette er plantasjen politiet fant i huset i Birkenes. (Foto: POLITIET) En sentral narkotikaaktør på Agder dyrket hasj i et hus i Birkenes, forteller politiet. 09.02.2017 kl 11:42 (Oppdatert 11:57)

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Politiet mener å ha slått ut et profesjonelt nettverk av kriminelle aktører som har drevet med omfattende narkotikavirksomhet. Etterforskning og aksjoner har ført til to konkrete beslag av narkotika og flere arrestasjoner, inkludert oppdagelsen av en hasj-plantasje i Birkenes. - Vi har totalt pågrepet 14 stykker. Flere av disse kan knyttes til et hus i Birkenes, hvor vi fant en cannabisplantasje. Der bodde hovedmannen i denne saken, i tillegg til en gartner. Begge to var til stede og ble pågrepet da vi aksjonerte mot huset, sier Thor Atle Pedersen, avsnittsleder ved organisert kriminalitet, til Lillesands-Posten. Pedersen forteller at politiet gjennomførte en langvarig etterforskning mot denne sentrale aktøren, som bodde i huset i Birkenes. - Han hadde leid huset, og eierne visste ikke hva huset ble brukt til. Vår hovedhypotese er at han har drevet med forskjellige typer narkotika. Han har drevet med innførsel av sterkere stoffer, i tillegg til denne plantasjen i Birkenes. Ifølge politiet ble plantasjen avdekket på et tidlig tidspunkt. - Vi tror vi klarte å aksjonere mot denne plantasjen før det ble solgt noe særlig narkotika fra den. Jeg kan ikke si det 100 prosent sikkert, men vi føler vi fikk stoppet den på et tidlig tidspunkt. Aksjonen mot plantasjen betyr at det vil være litt mindre marihuana på markedet i tiden fremover. Det var en mellomstor plantasje, sier Pedersen. annonse