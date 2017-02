Fargerike fjær sikrer god kvinnehelse Fastelavn: annonse Søndag 26. februar er det fastelavn. I over 70 år har fastelavnsriset vært et sikkert vårtegn og pyntet opp i norske hjem. I år selges 160 000 fastelavnsris over hele landet og inntektene sikrer Sanitetskvinnene rundt 12 millioner kroner. 21.02.2017 kl 21:00



– Salg av fastelavnsris er Sanitetskvinnenes viktigste inntektskilde. Pengene går hovedsakelig til å sikre likeverdige helsetjenester for kvinner i Norge, sier generalsekretær Grete Herlofson, og legger til at fortsatt får menn systematisk bedre behandling enn kvinner i Helse-Norge. I 2016 kom viktige undersøkelser som viser at kvinner får dårligere behandling enn menn både innenfor hjertelidelser og for ulike kreftformer.

Anne Lise Tveit, som er nyvalgt leder av sanitetsforeningen i Lillesand, forteller at den lokale sanitetsforeningen går helhjertet inn for fastelavnsaksjonen.

I disse dagene banker de på dører i nærområdet og håper at man også i år blir utsolgt for ris.

Diffuse kroniske sykdommer rammer i større grad kvinner enn menn og disse sykdommene har dessverre lavere status i medisinske fagmiljøer. Konsekvensene kan være mangel på nødvendig kunnskap, dårligere diagnostikk og sviktende behandling. Inntekter fra salg av fastelavnsriset bidrar til å utjevne kjønnsforskjeller i helsetjenestene.

Hvert år bevilger Sanitetskvinnene 8-10 millioner kroner av inntektene fra fastelavnsriset til viktig forskning. Inntekter fra 30 000 ris finansierer et doktorgradsløp og eksempler på slike er konsekvenser av fjerning av friske organer for å motvirke arvelig kreft og konsekvenser av medisinbruk i svangerskapet. Alt finansiert av bjørkekvister med fjær.