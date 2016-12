Fikk ingen buss-løfter Optimist: Andreas Brovig fikk ikke det svaret han hadde håpet på, men er likevel optimist på kollektivtrafikkens vegne. (Foto: ) annonse Andreas Brovig (KrF) rettet oppmerksomheten mot utilfredsstillende busstilbud i vestfylket under årets siste fylkestingsamling. Han fikk ingen løfter om bedring, men er likevel optimist. 23.12.2016 kl 17:54

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

– Dagens busstilbud til deler av Birkenes og Lillesand kommuner er i dag ikke tilfredsstillende. Fylkestinget har de siste årene behandlet flere saker med mål om å øke andelen kollektivt reisende. Bussen må være et reelt alternativ for at folk skal sette bilen hjemme, sa Brovig i sin forespørsel og viste til at avgangstider, hyppighet og nærhet til busstopp er viktige faktorer som spiller inn.

Utilfredse

Brovig brukte transporten fra Lillesand til Høvåg og Birkenes som eksempler og viste til at mange elever ved Møglestu er utilfredse.

Misfornøyde er også mange pendlere mellom Birkeland og Kristiansand som mener rutetidene langt fra er optimale.

– Undertegnede ser for seg at man burde kunne etablere en ny busslinje fra Birkeland, som går via Gaupemyr, innom deler av Lillesand by, for å deretter følge gamle E18 til Sørlandsparken eller Rona. Dette vil kunne imøtekomme mange av de ønskene som har kommet fra innbyggere, sa Brovig som avsluttet med følgende utfordring:

– Vil fylkesordfører bidra til at behovet for en ny busslinje til deler av Birkenes og Lillesand kommuner, i tråd med denne interpellasjonen, utredes?

Svar

På grunn av fylkesordførers styreverv i AKT, var det fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand (KrF) på interpellasjonen etter å ha innhentet informasjon fra administrasjonen.

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for utvikling og finansiering av kollektivtilbudet, mens AKT (Agder Kollektivtrafikk AS) gjennomfører den daglige driften.

Strand viste til at AKT må prioritere innenfor gitte ramme

Skole

– I høst endret grunnskolene i Birkenes start- og sluttider fra skolestart. Avgangstidene på skolebussene og rutebussene ble endret for å passe til nye start- og sluttider. Endringene medførte lang ventetid etter skoleslutt for videregående elever på strekningen Lillesand–Birkeland. Ca. tre uker etter skolestart ble det satt inn en ekstra avgang, samt justert på en annen avgang, slik at ventetiden ble minimert for birkeneselever som går på videregående skole i Lillesand, Grimstad eller Arendal, opplyste Strand i sitt svar

Rutetilbudet

– Kundene i kollektivtrafikken ønsker høy frekvens og rask reisetid. For at kollektivtilbudet skal være et reelt alternativ til bil, må bussene derfor ta del i reistidsgevinsten som nye forbedrede veistrekninger gir. Ut fra dette har en valgt å ta ut effektene på reisetid ved å la rutetilbudet kjøre mest mulig på ny E18 mellom Lillesand og Kristiansand, svarte fylkesvaraordføreren på utfordringen om rutetider. Heller ikke når det gjelder trasévalg kom han sin partifelle fra vest i møte.

– Da ny E18 ble åpnet i 2009 gikk det en linje gjennom Lillesand via gamle E18 forbi Vestre Vallesverd til Sørlandsparken og Rona, nesten tilsvarende linjen som foreslås i interpellasjonen. Denne linjen hadde svært få passasjerer. Årsaken var trolig både at passasjergrunnlaget underveis er for lite og at traseen ikke var attraktiv (rask) nok. Dagens tilbud på linje 139 Lillesand-Høvåg-Kristiansand består av ni avganger i hver retning per dag. Linjen kjører via UiA. Skoleskyss er styrende for flere av avgangene, men tilbudet er også lagt opp slik at det kan være mulig å benytte linjen til arbeidsreiser. Linje 138 er en lokalbuss som fungerer som matebuss mellom linje 139 og områdene Ulvøysund/Skottevik. Byttepunktet er Høvåg skole. Som for mange andre områder i fylket har det ikke vært mulig å opprettholde kvelds-/helgetilbud i slike områder med et svært begrenset marked, sa Strand.

Ansvar

AKT overtar ansvaret for kollektivtransporten i Birkenes kommune fra 1. januar 2017. Fra oppstart videreføres dagens ruteopplegg.

– Et forbedret bybusstilbud i Lillesand vil bli vurdert i forhold til befolkningsgrunnlaget for en slik linje. I forbindelse med en bymiljøavtale for kristiansandsregionen vil det bli vurdert å forsterke rutetilbudet fra Birkenes og Lillesand til Kristiansand. Ut fra interpellantens spørsmål mener fylkesvaraordfører det allerede er gjort mye for å tilpasse skoleskyssen i Lillesand og Birkenes. AKT vurderer fortløpende behovene og mulighetene som er for justeringer av kollektivtilbudet innenfor de økonomiske rammene de har tilgjengelig. Gjennom arbeidet med bymiljøavtalen i kristiansandsområdet vil det bli gjennomført analyser for hvordan en kan styrke kollektivtilbudet til de mindre kommunene. Fylkesvaraordfører kan ikke se at det er behov for å bestille utredninger utover dette, sa Strand i sitt svar.

Optimist

– Denne forespørselen var sendt inn til oktobermøtet og mye har skjedd siden den ble skrevet, sier Brovig, som også har vært i kontakt med direktør Siv Wiken i AKT.

– Hun er opptatt avgå finne gode løsninger, men både AKT og vi som fylkespolitikere har ansvar for hele fylket, sier Brovig og viser til at det også er utfordringer med kollektivtransporten i andre deler av fylket.

– Jeg føler vi er på god vei. Til våren skal vi diskutere kollektivtransporten øst i fylket. Jeg håper vi kan få gode løsninger der som vi kan ta med oss vestover også, forklarer Brovig.