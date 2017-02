Fikk pålegg etter besøk fra Arbeidstilsynet : (Foto: ) annonse Arbeidstilsynet har vedtatt pålegg mot Kulturskolen i Birkenes og Lillesand etter tilsyn. 14.02.2017 kl 13:41



Arbeidstilsynet var på tilsyn med Kulturskolen i Birkenes og Lillesand i november og avdekket at HMS-arbeidet ikke var bra nok, samt manglende opplæring av verneombud og arbeidsgiver.

Kulturskolen har fått frist til 1. mars med å rette avvikene.

Arbeidstilsynet ga varsel om pålegg 16. desember, mens vedtaket ble oversendt 10. januar etter at Kulturskolen i Birkenes og Lillesand hadde fått anledning til å komme med sine kommentarer.

Kulturskolen blir pålagt å utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten i tillegg til at verneombud og arbeidsgiver får pålegg om å gjennomføre nødvendige kurs som sikrer at de har den opplæringen som er påkrevd.

Kulturskolen har også fått pålegg om å utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, etter at det kom fram at rektor ikke kjente til om det forelå en handlingsplan for samarbeid med virksomheten og eventuelt hva planen innebar.

Dersom påleggene ikke oppfylles innen fristen, kan Arbeidstilsynet ilegge tvangsmulkt i henhold til arbeidsmiljøloven.