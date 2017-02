Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Fire til sykehus etter utforkjøring politi: annonse Fire personer ble fraktet til sykehus etter utforkjøring i Høvåg i natt. 05.02.2017 kl 05:59 (Oppdatert 06:29)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 Det var like før klokken tre natt til søndag at politiet fikk melding om en trafikkulykke i Høvåg. Nødetatene rykket ut til det som viste seg å være en utforkjøring fra fylkesvei 401 ved Ytre Vesterhus. - Enslig kjøretøy av veien. 4 personer fraktet til sykehus, uvisst skadeomfang, lyder meldingen fra politiets operasjonssentral i Agder på deres Twitter-konto. Sørlandets sykehus Kristiansand opplyser at de har mottatt tre kvinner og en mann til behandling etter ulykken. Tre er lettere skader. En person er ifølge sykehuset alvorlig skadet, men stabil. annonse