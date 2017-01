Fire YX-stasjoner i Lillesand YX: annonse I dag konkurerer fire bensinkjeder om kundene i Lillesand. Om to år kan det være bare to igjen. Shell 7-Eleven på Gaupemyr skal omprofileres til YX 7-Eleven og også Esso-stasjonen i sentrum er på vei over til YX. 05.01.2017 kl 11:02 (Oppdatert 11:05)

Thor Børresen

Bensinstasjonen på Gaupemyr er en av 87 stasjoner som skifter fra Shell til YX når avtalen mellom Reitangruppen og ST1(Shell) opphører i 2019.

Asbjørn Olsen eier YX-stasjonen på Kjerlingland. Han har planer om å omprofilere også Esso-stasjonen i sentrum til YX. Og ikke nok med det. Utenfor den nye Rema-butikken på Tingsaker er det en ubetjent stasjon som også er knyttet opp til YX-kjeden. Dermed vil kjeden ha fire stasjoner i Lillesand.

Olsen tror ikke endringen i kjedestruktur får stor betydning for konkurransen stasjonene i mellom.

-Nå er det jo to år til dette med Shell skal gjennomføres og det er lang tid. Mye kan skje innen den tid, men jeg ser ingen dramatikk i dette. Vi vil fortsatt være konkurrenter. Jeg tjener kun penger på de kundene som kommer innom stasjonene mine og bensinprisene lever sitt eget liv. En fordel er det imidlertid at det totalt sett blir flere YX-stasjoner i landet. Da vil flere skaffe seg YX-kort, sier Olsen, som nylig har overtatt stasjonen i sentrum. Han uttalte i forbindelse med kjøpet av Esso-stasjonen at han ønsket samme kjedetilknytning for sine to stasjoner for å kunne ta ut stordriftsfordeler. Det ønsker han fortsatt.

- Stasjonen er i utgangspunktet bundet opp til en avtale med Esso til september 2018. Jeg har så langt ikke lykkes i å komme ut av den. Jeg ønsker å pusse opp stasjonen, men jeg vil ikke gjøre det før alt er på plass. Jeg vil ikke først pusse opp en Esso-stasjon og så gå igjennom det samme neste år igjen, så inntil videre driver Glenn (Pettersen) stasjonen videre som før og det gjør han godt. Vi kommer imidlertid til å satse noe mer på mat og utvide åpningstidene noe i helgene, sier Olsen.

Dersom Esso og Shell forsvinner ut av det lokale markedet, vil Cirkle K være eneste konkurrent til YX i Lillesand med sin betjente stasjon på Kjerlingland og et ubetjent tilbud på Tingaker utenfor den nedlagte Rimi-butikken. Den tidligere Statoil-stasjonen i Borkedalen har kommunen gitt rivingstillatelse til.