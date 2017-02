Fiskemottak før sommeren

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Den som overtar leiekontrakten med Fiskebrygga må forplikte seg til å drive fiskemottak. Et nytt og moderne mottak skal etter planen stå ferdig før sommeren. Det går frem av svaret Cecilie Knibe Hanssen fikk på sin forespørsel i bystyret. Kjøpte Fiskebrygga Kjøpte Fiskebrygga Oppgradert -Fiskebrygga er oppgradert med blant annet handikaptoalett og rampe. Det er riktig at vi har fått spørsmål om fremdrift fra Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet, Spørsmålene fremkom bl.a. i høringssaken vedr Sentrumsplanen. I årets budsjett er det bevilget kr 430.000, opplyste ordfører Arne Thomassen (H) før han svarte på de konkrete spørsmålene fra Ap-politikeren: Ferdig før sommeren Spørsmål: Når vil arbeidet med oppgradering av fiskebrygga til fiskemottak stå ferdig? Svar; Et forenklet fiskemottak som vil tilfredsstille de fleste aktive lokale fiskere vil kunne stå ferdig til sommersesongen 2017. Fiskemottaket slik det nå er skissert krever godkjennelse av fylkeskommunale myndigheter (vernesone). Byggesøknad ligger til behandling hos Kulturminnevernavdelingen i fylket, frist for svar er februar d.å. Når svar foreligger fra dem behandles byggesaken i vår byggesaksavdeling – saken vil bli gitt prioritet. Oppstart krever også godkjennelse av Mattilsynet. Nevnte prosesser går parallelt. Spørsmål: Når vil eventuelt fiskemottaket være klar til drift? Svar; Drift vil kunne igangsettes så snart nødvendige tillatelser og bygging er ferdig og kontraktuelle forhold er avklart med ny leietager. Byggetiden er ca 2.5 måneder. Forventet drift innen sommeren 2017. Ikke for de største båtene Spørsmål: Vil denne oppgraderingen sikre at alle lokale fiskere, og andre, kan levere sin fangst lokalt? Svar: Et betinget ja - da en eller flere (?) lokale fiskere benytter båter som ikke kan komme inn til brygga (stikker for dypt). Et fiskemottak som også imøtekommer leveranser fra disse vil bl.a kreve betydelig mudring i havnebassenget. Spørsmål: Har kommunen er oversikt over hvor mange lokale fiskere som vil få mulighet til å levere fangsten sin? Svar: Det er 16 fiskere som er registrert i Fiskermanntallet i Lillesand. Hvor mange som er aktive og som vil levere til mottaket er ukjent, men det er gledelig å konstatere at det nylig er registret to nye fiskere i kommunen.