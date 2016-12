Fokuserer på lyset Gleder seg: Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad er pastor i Lillesand Frikirke. annonse Pastor Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad gleder seg til å forkynne julens budskap. Sammen med resten av Frikirken ser hun frem til Luther-året. 24.12.2016 kl 12:00



Navn: Hilde margrethe Sæbø Fjeldstad

Alder: 55 år

Sivil status: Enke

Yrke: Pastor/Prest i Den Evangeliske Lutherske Frikirken (Lillesand Frikirke).

Hvordan er det å skulle jobbe når alle andre har fri?

Det er jeg vant til. Jeg gleder meg til jul og jeg gleder meg til å formidle julens gledesbudskap. Jeg har lest meg opp på juleevangeliet og en blir glad av å lese det; «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. »

Det er et privilegium å holde gudstjenesten på julaften. Og så skal Rune (Daltveit) holde gudstjenesten førstedag, så jeg skal ikke jobbe hele tiden. Vi veksler litt på oppgavene og førstedagen er kanskje enda mer høytidelig. Det er blitt slik at vi julaften har et familiepreg, mens vi dagen etter har høytidsgudstjeneste. Da har vi også en dyp teologisk tekst hentet fra Johannes første kapittel. Det er også en tekst jeg er glad i.

Får du tid til tradisjonelle juleforberedelser?

Det er ikke meg som står og baker og vasker så veldig. Jeg er så heldig at jeg er bedt til den ene broren min på julaften og en annen bror på første dag. Jeg kommer til dekket bord, men så skal vi ha folk andre dag. Men jeg har fått pyntet. Det jeg skulle ønsket var å ha litt mer tid sammen med min datter, men vi fikk lagt inn en handledag sammen før jul. Hun er forresten god til å bake.

Hvordan er julen sammenlignet med andre høytider?

Det er julen og påsken som er høydepunktene. Uten julen hadde vi heller ikke hatt påsken. I julen feirer vi fødselen, mens påsken markerer døden og oppstandelsen. Det som er unikt med kristendommen i forhold til andre religioner, er at den bygger på konkrete hendelser som kan tidfestes. Julen er lysets høytid og det kommer vi til å markere i Frikirken julaften.

Hvordan er feiringen i Norge sammenlignet med andre land?

Både i Ukraina og Egypt, som jeg kjenner best til, gjør de mer ut av det enn vi gjør her i Norge. Det gjelder både julefesten, men spesielt påskefeiringen. Både i Kiev og i El Kuseia (Egypt) opplevde jeg at det er helt mørkt i kirkerommet påskeaften helt fram til klokken er tolv. Da kommer presten og proklamerer er Kristus er oppstanden. De er mer bevisst på å bruke effekter. Det kunne vært gøy å gjøre noe tilsvarende i Lillesand.

Blir dere påvirket?

Ja, det blir vi. I år gjør vi faktisk noen tilpasninger etter innspill fra syriske flyktninger som har begynt å gå hos oss. De spurte; skal dere ikke ha nattverd første juledag. Det har vi ikke pleid de siste årene, men i år skal vi ha det.

Begynner julen tidligere også hos dere?

Det gjør i alle fall jeg. Jeg er vokst opp i Frikirken i Kristiansand. Mine foreldre var av den gamle skolen hvor det først var første juledag vi kunne ønske hverandre god jul. Nå sier vi god jul i alle fall på julaften og også tidligere når vi treffer mennesker vi ikke regner med å treffe igjen før etter at julehøytideligheten er over. Vi ser også at det er en viss aldersforskjell på gudstjenestene på julaften hvor det er mange barnefamilier, mens vi over 50 er best representert under den litt mer høytidspregede gudstjenesten første juledag.

Blir det trangt i kirken under julen?

Det gjør det sikkert. Men det blir nok ikke så trangt som under «Show it»-gudstjenestene som vi kjører et par ganger i året. Men folk må bare komme. Jeg synes det er hyggelig også å se mennesker som ikke er her så ofte ellers i året.

Trives du i Frikirken i Lillesand?

Jeg trives veldig godt. Så godt at jeg faktisk godt kan tenke meg å bli her en god stund til. Det er mange skjønne folk her og menigheten er velorganisert. Ta julemessen for eksempel, den går på skinner og alle vet hva de skal gjøre. Det er så mye frivillig innsats. Også det at vi er to pastorer er noe jeg setter pris på. UNG-medarbeideren har også kontor her hos oss og vi har klart å utvikle et arbeidsfellesskap jeg setter pris på. Jeg synes jeg og Rune Daltveit, som er den andre pastoren, utfyller hverandre og jeg er glad for aldersspredningen i menigheten og også at vi har fått med oss flere av ikke-norsk opprinnelse.

Hvordan er Lillesand sammenlignet med andre menigheter?

Jeg er som sagt vokst opp i Kristiansand, landets største frikirke-menighet. Vi har jo ikke så mange ressurser her. Jeg er vant til et rikt musikkliv i menigheten, men synes det begynner å ta seg godt opp her hos oss også. Teologisk var Lillesand tidlig ute med å bruke kvinners nådegave og var også fortaler for at kvinner kunne være pastorer. Dette kom jo ikke før i 2005 og jeg vet om kvinnelige kolleger som har møtt helt andre utfordringer enn det jeg har. Da jeg var rektor ved Frikirkens teologiske seminar opplevde jeg at jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne forkynne da jeg besøkte menigheten i Bergen. Det var tøft, men i Lillesand har ikke det vært noe spørsmål. Da jeg ble ansatt var det to som stemte blankt, mens resten var for. Jeg har aldri hatt problemer her fordi jeg er kvinne og det ble ikke problematisert/understreket at jeg ble hovedpastor. Nå er også kvinnelige pastorer langt vanligere og her på Sørlandet har vi jo gullrekka, med kvinnelige pastorer både i Risør, Arendal, Lillesand og Randesund.

Tror du Frikirken og Den norske kirke kan fusjonere nå som vi ikke lenger har en statskirke?

Da frikirken ble opprettet i 1877 var mye av begrunnelsen at vi ikke skulle ha en statsstyrt kirke. Den gang var det tvungen nattverd, mens vi la mer vekt på at troen er en personlig ting. Jeg tviler på at det blir noen fusjon. Til det er forskjellen i hvordan deler av Dnk og vi forholder oss til Bibelen for stor. Jeg er glad for at vi i Frikirken ikke har en egen misjonsorganisasjon, men er en alt i ett-kirke. For meg er det utenkelig å tenke en menighet uten misjon. Jeg merker meg at det er ulike syn i Dnk også og kunne godt tenke meg at Normisjon gikk i samtaler med oss.

Hva er planene for det nye året?

For meg starter det med at jeg skal tale på gudstjenesten første nyttårsdag. Ellers er 2017 Luther-året. Det ser jeg frem til og vi har et samarbeid med den norske kirken og Normisjon om en felles markering av dette.

.

thorb@lp.no