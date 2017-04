- Følg med på barna natt til 1. mai politi: annonse Kvelden før 1. mai er årets store "ungdomskveld", og er for mange unge forbundet med fest og drikking. Politiet oppfordrer foreldre til å følge med. 30.04.2017 kl 07:10



- Natt til 1. mai er en gjentagende utfordring, og politiet er bekymret for at det denne kvelden samles ungdommer, som kan være helt ned i 13 års alder, på friområder helt uten voksenkontroll og drikker seg fulle, sier innsatsleder i Agder politidistrikt, driftsenhet Midt, Øyvind Hægeland i en pressemelding., Han har vært på vakt natt til 1. mai de siste årene og har gode erfaringer med kvelden.

Politiet ønsker å oppfordre foreldre til å snakke med barna sine og følge ekstra godt med for å forhindre negative hendelser denne kvelden.

- Det er ikke sikkert 14-åringen din bare skal være hjemme å se film når han overnatter hos kameraten sin denne kvelden. Vi tror dessverre at flere unge har sin rusdebut natt til 1. mai, sier Hægeland.

- Vi håper foreldre har dialog med hverandre og gjerne tar turen ut der ungdommene opplyser at de er, samt avtaler å hente ungdommene når de skal hjem, oppfordrer Hægeland.

Han forteller at politiet har et samarbeid med kommunenes feltteam og vil være synlige på steder der ungdom erfaringsmessig møtes. Mindreårige må påregne at alkohol vil bli beslaglagt.

Våre erfaringer fra tidligere, er at synlige og tilstedeværende foreldre har en svært god forebyggende effekt, sier koordinator ved feltteamet Kristiansand kommune, Heidi Handeland. Hun har også erfart at unge fra nabokommunene trekkes til fester i Kristiansand 1.mai-helgen.