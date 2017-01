Foreslått ekskludert Odd Gunnar Tveit: Odd Gunnar Tveit, kommunestyremedlem i Birkenes og medlem av kommunestyret er foreslått ekskludert fra Fremskrittspartiet av lokallaget i Gjerstad. busch: Peter André Busch.er fylkesleder og medlem av fylkestinget. Nå har lokallagsstyrene i Arendal og Froland foreslått ham ekskludert. annonse Det har nå kommet forslag om å ekskludere Odd Gunnar Tveit fra Fremskrittspartiet. Også fylkesleder Peter A. Busch fra Lillesand er ifølge NRK på listen over medlemmer som nå blir foreslått ekskludert. 25.01.2017 kl 09:29 (Oppdatert 09:44)

Det er ifølge NRK Sørlandet to ulike partigrupperinger som nå krever eksklusjon av totalt 15 medlemmer, og tirsdag blir det ekstraordinært fylkesstyremøte om saken.

Det skal være lokallaget i Gjerstad som mener Odd Gunnar Tveit bør ekskluderes. Birkenes-politikeren, som også sitter i fylkesstyret, hevder partiet er i ferd med å rakne. Tveit har stått i spissen for kritikken av de tre fylkestingsrepresentantene fra Frp som stemte for en sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder og har uttalt til Lillesands-Posten at hanikke vil drive valgkamp dersom Bruun-Gundersen står øverst på listen.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Dette gjøres for vinne nominasjonskampen, sier Tveit til NRK.

Fylkesstyret vedtok tirsdag å ekskludere lederen av Arendal Frp og et menig medlem fra Arendal. Lokallaget i Arendal og Froland Frp har foreslått eksklusjon av seks medlemmer, inkludert fylkesleder og fylkestingsrepresentant, Peter A. Busch fra Lillesand, mens Gjerstad Frp har foreslått å ekskludere åtte.

– Vi har takhøyde for uenighet i partiet og vår hensikt i denne saken har vært å ha konflikten som et internt anliggende. Vi må bare erkjenne at vi har mislyktes med det, sier Busch til NRK.

Lillesands-Posten har forsøkt å oppnå kontakt med Tveit og Busch uten å lykkes.