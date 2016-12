Forlanger ny nominasjon Odd Gunnar Tveit: Synes sammenslåing med Lillesand virker greiest. (Foto: ) annonse Fire lokallaglag forlanger nytt nominasjonsmøte for Aust-Agder Fremskrittsparti. 20.12.2016 kl 13:15

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

Det er lokallagene Froland, Risør, Vegårshei og Arendal som sammen med Odd Gunnar Tveit i Birkenes nå har startet en prosess for å få til nytt nominasjonsmøte i Aust-Agder Fremskrittsparti.

Åshild Bruun-Gundersen ble valgt til partiets førstekandidat i kampvotering med sittende representant Ingegjørg Amanda Godskesen, men etter at samme Bruun-Gundersen stemte for en sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylker mener de fire lokallagene at hun har sviktet tilliten.

Det var den subsidiære stemmegivningen til tre Frp-politikere som sikret flertall for ett Agder i fylkestinget.

- Åshild Bruun-Gundersen har misforstått hva som diskuteres. Vi diskuterer ikke ett Agderfylke, men om vi aksepterer at toppolitikere våre går på tvers av parti og befolkning. Bruun-Gundersen argumentasjon baserer seg på en ovenfra og ned politikk. Vi vil ha en nedenfra og opp politikk, sier Odd Gunanr Tveit, som selv ble nominert på tredjeplass på stortingslisten og er partiets representant i formannskapet i Birkenes.