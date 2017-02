Forsvarer budsjettet Står fast på vedtaket: Bystyrets flertall mener budsjettet er forsvarlig. (Foto: ) annonse Administrasjonens redegjørelse for konsekvensene av bystyrets budsjettvedtak skremmer ikke bystyrets flertall som står fast på vedtaket fra desember. 14.02.2017 kl 14:57

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Før bystyrets startet behandlingen gjorde ordfører Arne Thomassen (H) oppmerksom på administrasjonens redegjørelse som tidligere er omtalt i Lillesands-Posten om at man innen teknisk sektor vil forsøke å omprioritere slik at det likevel kan bli blomster i sentrum og turistverter.

Skole

– Min største bekymring er ikke blomster, men barna. Det kuttes i lærere og klasserom skal stenges, sa Petter N. Toldnæs (V) som spurte om hvilke klasserom som skulle stenges (areal tilsvarende fire klasserom) og hva kutt i budsjettet til friluftsområder innebærer.

Kommunalsjef Aud Sunniva Fuhr opplyste at man er i dialog med skolene for å bli enige om hvilke arealer som skal stenges. Når det gjelder friluftsområder opplyste hun at det vil bli noe mindre rydding og gressklipping.

Cecilie Knibe Hanssen (Ap) reagerte på at det hadde blitt mye fokus på blomster. Også hun var mest opptatt av konsekvensene for skolesektoren. Hun kritiserte flertallet for å prioritere kutt i eiendomsskatt fremfor å følge opp sentrale føringer fra deres egne partier om økt lærertetthet på barnetrinnet, og pekte på at utfordringene kom til å bli større i 2018–2020.

– Da skal det kuttes 16 millioner. Jeg vil ikke gå inn og prioritere i kuttene jeg er imot, sa Knibe Hanssen.

Einar Holmer-Hoven (H) mente på sin side at opposisjonen svartmalte.

– Vi kutter et skolebudsjett på 230 millioner kroner med en million. Av 800 millioner totalt kuttes 6,3. Det er ikke dramatisk, mente Høyre-politikeren, som pådro seg tre replikker fra sine motstandere.

– Det er interessant at Holmer-Hoven sier at det ikke er dramatisk. Når det kommer store oppslag om blomster så er det lett å finne penger til det. Det blir for lettvint, mente Signe Ann Jørgensen (SV).

– Noen av kuttene ser greie ut, men andre får konsekvenser. Når man må øke gruppestørrelsen og ikke følger opp økt lærertetthet så påvirker der skolehverdagen for barna, sa Toldnæs.

– Skolen har ikke fått økt sine budsjetter på tre år. Vi må få lov til å si at vi mener det er feil å prioritere skattekutt fremfor tidlig innsats, sa Knibe Hanssen.

– Dersom vi ser på Kostratallene så bruker vi fem prosent mer på skole enn andre i samme gruppe. Det vil si at vi bruker seks millioner kroner mer enn om vi hadde lagt oss på samme nivå som sammenlignbare kommuner, svarte Holmer-Hoven.

Økning

– Eiendomsskatt er ikke gratis penger. Det er noen som skal betale denne skatten. Vi må avveie dette. Det er ikke bare å ta. Men det er en kamp dette å holde utgiftene nede, sa Otto Randøy (H), som ikke aksepterte at flertallet hadde kuttet i budsjettet.

– Utgiftene går opp fra år til år. De seks millionene vi har tatt vekk gjør at økningen blir litt mindre enn den ellers ville vært. Noe har naturlige forklaringer, men skulle budsjettet bare økt med normal lønns og prisstigning så skulle det gått opp med 3,9 prosent. I rådmannens forslag var utgiftene økt med 9,2 prosent. Det vil si en økning på 40 millioner kroner mer enn deflator. Av disse tok vi seks millioner kroner. I det store bildet er ikke det mye, mente Randøy.

– I formannskapet sto Høyre for konsekvensene, men når det ble støy om blomster så står man ikke for det, repliserte Signe Ann Jørgensen.

– Jeg har ikke vært med i diskusjonen om blomster, men jeg synes det er fint at administrasjonen kan være løsningsorienterte når situasjonen blir sånn, svarte Randøy, mens rådmann Jan Henning Windegaard på sin side mente flertallet undervurderte konsekvensene av kuttene i administrasjonens forslag. Han viste til en tydelig uttalelse fra de ansatte om at budsjettet blir oppfattet som utfordrende.

.

thorb@lp.no