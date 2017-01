Forsvarer kompromiss Lovlig: Lillesand kommune konkluderer nok en gang med at dette bygget er lovlig bygg og avviser at naboene har klagerett. annonse Lillesand kommune har gitt frist ut året til å få ettergodkjent eller rive "Hønsehuset" i Næpetrøveien 5. Grunneier har påklaget vedtaket, men administrasjonen anbefaler planutvalget å stå fast på det administrative vedtaket. 13.01.2017 kl 19:16 (Oppdatert 19:25)

Da administrasjonen ga frist til 31. desember 2017 med å søke om godkjenning eller fjerne lysthuset i Næpetrøveien 5, så ble det begrunnet med at det er startet opp arbeid med ny reguleringsplan på naboeiendommen som også omfatter den aktuelle eiendommen.

Fylkesmannen har slått fast at bygget er i strid med gjeldende reguleringsplan. Kommunen ga først en frist på fire uker til å bringe forholdet i orden.

I sin klage viste grunneier Tor Børge Bjørkestøl til at reguleringsarbeid ofte tar mer enn ett år og at kommunen ga klarsignal før han igangsatte byggingen. Bjørkestøl viser til at ordfører og planutvalgets leder etter møte med administrsjonen har slått fast at han ikke har gjort noe galt.

- Reguleringsarbeid kan ta betydelig tid. I denne saken derimot har planavdeling gitt signaler på at ett år er en rimelig frist for behandling av ny reguleringsplan for Næpetrøveien under forutsetning at forslagsstiller holder seg innenfor rammer satt i oppstartsmelding " Hensikten med planen er å legge til rette for moderat fortetting og tilrettelegging av enkelte tiltak i tråd med en mer fremtidsrettet arealbruk", skriver administrasjonen i saksutredningen til planutvalget.

Til klagers anførsel om at kommunen ga klar signal for at tiltakshaver kan bygge, bemerker administrasjon følgende: "Tiltakshaver har henvendt seg til kommunen i epost av 12.05.2015 med følgende: Jeg skal bygge bod på min eiendom i Næpetrøveien 5 (gnr 42, bnr 353) på 20 kvm i tråd med de nye føringene som trer i kraft 1. juli. Kommunen bekreftet at tiltaket som beskrevet er ikke søknadspliktig. Etter at tiltaket var meldt ferdig fra tiltakshaver kom det spørsmål fra naboene i bakkant om det var riktig at tiltaket virkelig kunne være fritatt søknadsplikt, og bad kommunen foreta en befaring. Kommunen har foretatt flere befaringer, og har kunnet konstatere at bygningen ikke er den samme som vist på tegningene kommunen ble spurt om i forkant. Kommunen har deretter utført målinger og kommet frem til at den øverste gesimsen er 3,09 meter over gjennomsnittlig planert terreng. For at tiltaket skal være fritatt reglene om søknadsplikt er maksimal tillatt høyde satt til 3,0 meter. Det ble konstatert at bygning skulle være omsøkt men kommunen besluttet ikke å starte ulovlighetsoppfølgning jf. pbl § 32-1 andre ledd. Kommunens beslutning ble i ettertid opphevet av fylkesmannen på annet grunnlagmanglende grad av utnytting. Hele saksgangen kan etter administrasjonens vurdering ikke oppfattes som et "klarsignal"."

Kommunen har etter fylkesmannens håndtering av det omstridte lysthuset og andre saker varslet at man vil forsøke å finne plangrep som kan hindre et dispensasjonskaos.

- Vedtaket er en balansert løsning som ivaretar både tiltakshavers og naboers interesser samt hensyn til pågående reguleringsarbeid, konkluderer administrasjonen.