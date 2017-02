Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Fortsatt på topp Fremskrittspartiet: Åshild Bruun-Gundersen må gjennom en ny nominasjonsrunde annonse Åshild Bruun-Gundersen står fortsatt på toppen av Fremskrittspartiets stortingsliste. 11.02.2017 kl 11:42 (Oppdatert 12:21)

Tilhengerne av Ingebjørg Amanda Godskesen hadde krevd nytt nominasjonsmøte, men da dette møtet ble satt i Langesund i dag kunngjorde den sittende stortingsrepresentanten at hun trakk sitt kandidatur. Dermed blir Bruun-Gundersen førstekandidat uten kamp. Ved den skriftlige avstemningen fikk Bruun-Gundersen 29 stemmer, mens 15 valgte å stemme blankt. På det opprinnelige møtet vant hun med 25 mot 21 stemmer. Det ser dermed ikke ut til at hennes kontroversielle stemmegivning for en sammenslåing av de to Agder-fylkene har svekket fylkestingsgruppens leders posisjon i partiet. Ifølge Agderposten,(krever innlogging) begrunnet Godskesen sin avgjørelse med at hun hadde mistet lysten etter den siste tidens stridigheter. . Godskesen vraket Godskesen vraket . Nytt nominasjonsmøte i Frp Nytt nominasjonsmøte i Frp . Tips oss: tips@lp.no annonse