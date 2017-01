Fra Lillesand til Himalaya

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

himalaya: I løpet av to år er målet å samle inn 120.000 kroner til Nepal. Startskuddet går under gudstjenesten søndag. 28.01.2017 kl 10:55

–I gudstjenesten søndag 29. januar vender vi igjen blikket mot Nepal og menighetens prosjekt der. Lillesand menighet har tatt på seg en viktig oppgave: å bidra til at foreldre og lærere i Nepal får nødvendig veiledning i omsorg og oppdragelse av barn og unge, forteller leder av misjonsutvalget, Tove Rustan Skaar. Ingvild Vestøl (35) som selv har gått på skole i landet, vet mye om hvor skoen trykker, og hun vil fortelle mer om hvorfor hun mener prosjektet som den lokale menigheten nå engasjerer seg i er så viktig. Etter gudstjenesten inviterer Misjonsutvalget til kirkekaffe i det røde uthusbygget på Gamle Møglestu gård. – Her blir det mer program og selvsagt mye godt til kaffen, lover Rustan Skaar. – I løpet av 2 år skal vi samle inn 2 x 60 000 kr til prosjektet. Vi er godt i gang, og satser på at søndagen tar oss et godt steg videre. Klok og god omsorg er spesielt viktig for barn i Nepal, et land med store utfordringer, sier hun på vegne av misjonsutvalget og ønsker alle hjertelig velkommen både til gudstjenesten og det påfølgende programmet på Gamle Møglestu. annonse