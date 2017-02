Frykter for turismen ROPER VARSKU: Trond Are Gjone, leder av Lillesand Vekst, ber politikerne om ikke å legge ned turistinformasjonen. – Turisme er en vekstnæring som vi er helt avhengige av, mener han. (Foto: ) annonse Om politikerne vedtar administrasjonens forslag til budsjettkutt, betyr det kroken på døra for turistkontoret. Det sier leder av Lillesand Vekst, Trond Are Gjone, som er alvorlig bekymret for konsekvensene. 03.02.2017 kl 14:57

– Dette er å pisse i buksa for å holde seg varm. Jeg ber på mine knær politikerne om å lese ordentlig gjennom budsjettet og vurdere dette på nytt før saken skal opp i bystyret onsdag. Går dette forslaget gjennom, lukker vi døra etter oss, advarer Lillesand Vekst-lederen, som ikke tror politikerne er klar over konsekvensene budsjettkuttet vil få for Lillesands omdømme.

– Vi har Norges flotteste skjærgård og sørlandsby, men bruker snart ikke ei krone på å markedsføre den, eller på å yte service til dem som kommer for å besøke oss. Turisme er en vekstnæring, og en industri som kommer til å være dominerende flere steder i Norge i lang tid fremover. Og som vi er avhengige av i Lillesand, for å få hjulene til å gå rundt resten av året. Alt ligger til rette for at vi virkelig kunne nyte godt av turismen. Vi er velsignet med to ting som ingen kan ta ifra oss – Blindleia og byen. Vi er unike, og turistene liker oss. De vil komme hit. Men vil de komme tilbake, om de møter stengte dører og ingen som kan fortelle dem hvilke muligheter som finnes? Alle i bransjen vet at det er gjenkjøp som gjelder. Om ikke vi yter service, kan vi bare glemme det, sier Trond Are Gjone.

Politikernes ansvar

Ved å rope varsku om turistinformasjonen ønsker han å ansvarliggjøre politikerne.

– Dette er kutt som administrasjonen er pålagt å gjøre, nødvendige kutt etter at kommunens budsjett ble vedtatt. Men dette er ikke administrasjonens ansvar, dette er det politikerne som bestemmer, sier han.

– I administrasjonens forslag heter det at man ved å avvikle ordningen med informasjonsmedarbeidere ved turistkontoret om sommeren vil spare 200.000 kroner. Og at «arbeid knyttet til turisme overføres/ivaretas av Lillesand Vekst».

– Her foreslår administrasjonen noe kommunen ikke engang har myndighet til å gjøre. Lillesand kommune har for det første ikke stemmerett i Lillesand Vekst, og kan ikke delegere et slikt ansvar til oss. Dernest er budsjettene i Lillesand Vekst vedtatt for lenge siden. Det er verken praktisk eller teoretisk mulig at vi overtar driften av et turistkontor. Om politikerne vedtar dette, blir det ikke noe turistinformasjon i Lillesand til sommeren, sier Gjone.

74 henvendelser daglig

– Spesielt for de utenlandske turistene har dette mye å si. De besøkende trenger veldig ofte hjelp til å veiledes på hva og hvor de kan oppleve. I fjor besøkte 2.897 mennesker turistinformasjonen i Lillesand, en økning på 13,5 prosent sammenlignet med året før. I juli var det i snitt 74 personer innom turistinformasjonen hver dag! Mange av dem utenlandske turister, som er helt avhengige av informasjon når de kommer et nytt sted. Man kan ikke spørre folk på gata om råd i en by hvor 80 prosent er turister. Uten turistinformasjonen reiser de videre. Det ville være katastrofalt, mener Gjone.

Mister kjøpesterke turister

– Lillesand som turistby henvender seg til en kjøpesterk befolkningsgruppe, mellom 30 og 75 år, som har Lillesand som handels- og turiststed. De bor på hytte, kommer i båt eller bobil, og de bruker penger. Det er mer enn hva kommunen gjør, mener Gjone.

– Med de 200.000 kronene kommunen de siste årene har brukt på turistkontoret, opprettholder vi bare et minimum. Kutter vi dette beløpet, er det eneste vi kan tilby turistene praktiske gjøremål. Jeg tenker at vi snarere skulle heve investeringen, enn å ta bort det lille vi faktisk bruker. En satsing på markedsføring, informasjon og tilrettelegging ville være en fornuftig investering, som det dessuten er lett å regne hjem. Lillesand kommune bruker mindre penger på dette enn alle andre kommuner i Knutepunktet, og alle andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Samtlige Knutepunkt-kommuner bevilger penger til dette – bare ikke Lillesand. Kystbyen vår, turistbyen Lillesand, bruker mindre penger på markedsføring enn det Iveland gjør! Til sammenligning har Grimstad 2,6 årsverk på turistinformasjon, sier Gjone.

– Dette er kommunens oppgave, og ikke et ansvar man kan legge på private næringsdrivende. Vi har fantastisk flinke aktører innen hotell, camping og reiseliv, som gjør en stor jobb med å yte service og markedsføre Lillesand. Men det er ikke deres jobb å jobbe for kommunen, sier han.

Reduserer i gjestehavna

Administrasjonen foreslår også en reduksjon i betjening av gjestehavna fra to til én måned, samt reduksjon av gjestehavnas åpningstid, som vil gi en innsparing på totalt 50.000 kroner.

Også her mener Gjone det er grunn til å være bekymret.

– Mens andre gjestehavner det er naturlig å sammenligne oss med har en oppgang i besøk, opplevde vi i Lillesand i fjor en nedgang i antall overnattinger. Vi figurerer ikke på listene over årets mest populære havner, og både næringslivet og kommunen taper på dette. Nå skal servicen i tillegg kuttes, fortviler Gjone.

– Samtidig foreslås det å kutte 300.000 kroner på drift av kommunens friområder. Kommunen skal ikke finansiere beplantning i sentrum, men kan stå for beplantning og vedlikehold av bed. Det skal heller ikke kjøpes nye benker og søppeldunker. Dette er det stor frustrasjon over i handelsstanden allerede, det handler rett og slett om hvordan byen vår skal se ut, sier Trond Are Gjone.

