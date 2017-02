Fylkesmannen avgjorde dør-strid i Strandgata Lenge: Det er en langvarig strid som fylkesmannen nå har avgjort. annonse Fylkesmannen har satt fokus i nabostriden om døren i Strandgata 11. Døren kan bli stående 14.02.2017 kl 10:24



Fylkesmannen har avvist naboklagen og stadfestet kommunens vedtak om å si ja til å erstatte vinduet i Strandgata 11 med dør mot bakgården. Søknaden ble sendt til kommunen i april 2015. Kommunen sa ja, men vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen fordi tiltaket var avhengig av dispensasjon. I mai 2016 innvilget kommunen dispensasjon, men dette vedtaket ble påklaget av naboen. Planutvalget avviste enstemmig klagen og sendte den videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen støtter kommunens vurdering. – Det vises til at hensyn bak avstandsbestemmelsen ikke gjør seg gjeldende med styrke og at det ikke i saken er fremkommet ulemper for nabo som knytter seg til en dispensasjon fra avstandsbestemmelsen for å gjennomføre omsøkte tiltak. Ulempene ved at det gis dispensasjon må sies å være svært begrensede eller fraværende. Videre viser vi til at det foreligger flere relevante fordeler ved tiltaket. Tiltaket vil gi en mer funksjonell tilgang til bakgården, samt gi ekstra rømningsvei ved brann eller annen nødssituasjon. Samlet sett fremstår disse fordelene som klart større enn ulempene. Fylkesmannen har vurdert klagernes øvrige merknader og kan heller ikke se at disse kan føre frem, heter det i vedtaksbrevet.