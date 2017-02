Gladmelding for Birkenes kommune

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Anders Christiansen: Ordfører Anders Christiansen har fått Birkenes kommune inn og ut av Robek.

Fylkesmannen orienterte i kveld Birkenes kommune om at kommunen ikke lenger er på Robek-listen. 02.02.2017 kl 18:58 (Oppdatert 02.02.2017 kl 19:14)

Tlf: 480 45 901 Birkenes kommune er ikke lenger på Robek-listen og årsbudsjettet for 2017 er godkjent. Det var meldingen fra Fylkesmannens representanter, som i kveld, torsdag, besøkte kommunestyret. Fylkesmannen takker kommunen for et godt samarbeid, og berømmer administrasjon og politikere for jobben som er gjort med å bedre kommunens økonomi. - Birkenes kommune kom seg ut av Robek på kortest mulig tid, noe som er veldig hyggelig, sier Jostein Nordhus, økonomirådgiver hos Fylkesmannen.